20:29
+17
USD 68.40
EUR 80.00
RUB 1.18
Экономика

Кыргызстан и Узбекистан заключили контракты на $200 миллионов

В рамках бизнес-форума «Узбекистан —  Кыргызстан» в городе Ташкенте подписаны контракты на поставку продукции на общую сумму более $200 миллионов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики КР.

Подписаны соглашения о совместной сборке автобусов, производстве сельскохозяйственной техники, сборке стиральных машин, организации дилерских центров, поставке кабельной продукции, постройке торгово-развлекательного центра в городе Оше и филиала технической школы «Артель» на территории Кыргызстана.

«Подписаны меморандумы о сотрудничестве между автомобилестроительными фирмами, союзами ювелиров двух стран. Заключены договоренности о поставке шин, воды, меда, растительного масла, натурального камня и травертина в Узбекистан», — сообщила пресс-служба министерства.

Уточняется, что в бизнес-форуме приняли участие более 500 бизнесменов из двух стран, представители министерств и ведомств, руководители торговых, инвестиционных и промышленных компаний.

«В центре внимания форума были вопросы увеличения товарооборота между странами, изучения потребностей и проведения маркетинговых исследований кыргызского и узбекского рынков. Выявлены приоритетные направления дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества и партнерства», — говорится в сообщении.
Ссылка:
просмотров: 137
Версия для печати
Материалы по теме
Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном — $170 миллионов за полгода
Экономика Кыргызстана в 2017 году вырастет на 2,6–3,5 процента
Популярные новости
Запрет на&nbsp;электроотопление в&nbsp;Кыргызстане отменили Запрет на электроотопление в Кыргызстане отменили
На&nbsp;&laquo;Кумторе&raquo; кадровые перестановки. Посты покинули три вице-президента На «Кумторе» кадровые перестановки. Посты покинули три вице-президента
В&nbsp;Кыргызстане предлагают снизить цены на&nbsp;номера с&nbsp;особой комбинацией цифр В Кыргызстане предлагают снизить цены на номера с особой комбинацией цифр
Как идет строительство альтернативной дороги Север&nbsp;&mdash; Юг Как идет строительство альтернативной дороги Север — Юг
Бизнес
Покупки в&nbsp;радость с&nbsp;программой лояльности БТА Банка &laquo;Бонус плюс&raquo; Покупки в радость с программой лояльности БТА Банка «Бонус плюс»
Связисты&nbsp;О! обеспечили связью лавиноопасный участок автодороги Бишкек&nbsp;&mdash; Ош Связисты О! обеспечили связью лавиноопасный участок автодороги Бишкек — Ош
Легкоатлетический пробег студентов КГЮА Легкоатлетический пробег студентов КГЮА
Получи 4G&nbsp;Wi-Fi Wingle бесплатно от&nbsp;MegaCom! Получи 4G Wi-Fi Wingle бесплатно от MegaCom!