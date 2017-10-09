Кыргызстан и Узбекистан заключили контракты на $200 миллионов

В рамках бизнес-форума «Узбекистан — Кыргызстан» в городе Ташкенте подписаны контракты на поставку продукции на общую сумму более $200 миллионов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики КР.

Подписаны соглашения о совместной сборке автобусов, производстве сельскохозяйственной техники, сборке стиральных машин, организации дилерских центров, поставке кабельной продукции, постройке торгово-развлекательного центра в городе Оше и филиала технической школы «Артель» на территории Кыргызстана.

«Подписаны меморандумы о сотрудничестве между автомобилестроительными фирмами, союзами ювелиров двух стран. Заключены договоренности о поставке шин, воды, меда, растительного масла, натурального камня и травертина в Узбекистан», — сообщила пресс-служба министерства.

Уточняется, что в бизнес-форуме приняли участие более 500 бизнесменов из двух стран, представители министерств и ведомств, руководители торговых, инвестиционных и промышленных компаний.

«В центре внимания форума были вопросы увеличения товарооборота между странами, изучения потребностей и проведения маркетинговых исследований кыргызского и узбекского рынков. Выявлены приоритетные направления дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества и партнерства», — говорится в сообщении.