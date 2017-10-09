За месяц международные резервы Кыргызстана выросли почти на $40 миллионов

За месяц валовые международные резервы Кыргызстана выросли почти на $40 миллионов. Такие данные приводит Национальный банк страны.

По итогам сентября объем резервов составил $2 миллиарда 131,21 миллиона сомов. Это на $39,56 миллиона больше показателя августа. С начала года резервы возросли на $162,08 миллиона.

Отметим, Национальный банк использует международные резервы для сглаживания резких колебаний курса национальной валюты. Однако в сентябре НБ КР не выходил на валютный рынок с интервенциями.