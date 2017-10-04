Помощь России Центральной Азии превысила $6 миллиардов. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Отмечено, что 2017 год проходит под знаком 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и государствами Центральной Азии. Состоялись встречи президента Владимира Путина с лидерами всех стран региона.

«Россия установила с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном отношения союзничества или стратегического партнерства. Совместными усилиями сформирована солидная договорно-правовая база, налажен доверительный политический диалог, в том числе на высшем уровне, в целом обеспечено тесное многоплановое сотрудничество. Важнейшими опорами в этой работе служили и продолжают служить связывающие нас географическая близость, общая история, взаимопереплетение человеческих судеб», — говорится в сообщении.

Объем российских инвестиций составляет порядка $20 миллиардов. В Центральной Азии плодотворно работают более 7,5 тысячи российских и совместных предприятий. Только за 2013-2016 годы в страны региона поступило более $37 миллиардов в результате трудовой деятельности их граждан в России.

Совокупный объем содействия государствам Центральной Азии превысил $6 миллиардов. Списана задолженность Кыргызстану ($488 миллиона) и Узбекистану ($865 миллиона). Оказывается поддержка и в форме беспошлинных поставок нефти и нефтепродуктов.

За прошедшие четверть века страны Центральной Азии стали полноправными участниками международной жизни. Сегодня они вносят значительный вклад в поддержание региональной и глобальной стабильности.