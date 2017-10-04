00:22
+9
USD 68.60
EUR 80.65
RUB 1.19
Экономика

Помощь России Центральной Азии превысила $6 миллиардов

Помощь России Центральной Азии превысила $6 миллиардов. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Отмечено, что 2017 год проходит под знаком 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и государствами Центральной Азии. Состоялись встречи президента Владимира Путина с лидерами всех стран региона.

«Россия установила с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном отношения союзничества или стратегического партнерства. Совместными усилиями сформирована солидная договорно-правовая база, налажен доверительный политический диалог, в том числе на высшем уровне, в целом обеспечено тесное многоплановое сотрудничество. Важнейшими опорами в этой работе служили и продолжают служить связывающие нас географическая близость, общая история, взаимопереплетение человеческих судеб», — говорится в сообщении.

Объем российских инвестиций составляет порядка $20 миллиардов. В Центральной Азии плодотворно работают более 7,5 тысячи российских и совместных предприятий. Только за 2013-2016 годы в страны региона поступило более $37 миллиардов в результате трудовой деятельности их граждан в России.

Совокупный объем содействия государствам Центральной Азии превысил $6 миллиардов. Списана задолженность Кыргызстану ($488 миллиона) и Узбекистану ($865 миллиона). Оказывается поддержка и в форме беспошлинных поставок нефти и нефтепродуктов.

За прошедшие четверть века страны Центральной Азии стали полноправными участниками международной жизни. Сегодня они вносят значительный вклад в поддержание региональной и глобальной стабильности.
Ссылка:
просмотров: 583
Версия для печати
Материалы по теме
Салюты и гостиница. Во что инвесторы Кыргызстана вкладывают миллионы
Откуда в Кыргызстан поступают инвестиции
Челябинская область готова к участию в инфраструктурных проектах Кыргызстана
За 2016 год поступление иностранных инвестиций в Кыргызстан сократилось вдвое
Иностранные инвесторы вывели с российского рынка рекордные $1,6 миллиарда
Долги Кыргызстана перед Россией списаны
Президентская гонка. Инвесторы переходят в режим ожидания
О поставках нефти с Россией договорились. Теперь не хватает солярки
Более 140 тонн продукции из Кыргызстана не пустили в Новосибирскую область
Как Кыргызстану заработать на новом Шелковом пути?
Популярные новости
Запрет на&nbsp;электроотопление в&nbsp;Кыргызстане отменили Запрет на электроотопление в Кыргызстане отменили
MegaCom готовы продать Елене Нагорной без гарантийного взноса MegaCom готовы продать Елене Нагорной без гарантийного взноса
На&nbsp;&laquo;Кумторе&raquo; кадровые перестановки. Посты покинули три вице-президента На «Кумторе» кадровые перестановки. Посты покинули три вице-президента
В&nbsp;Кыргызстане предлагают снизить цены на&nbsp;номера с&nbsp;особой комбинацией цифр В Кыргызстане предлагают снизить цены на номера с особой комбинацией цифр
Бизнес
Получи уникальный номер от&nbsp;MegaCom, не&nbsp;выходя из&nbsp;дома! Получи уникальный номер от MegaCom, не выходя из дома!
&laquo;Элдик 120&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; выгодный тариф для всех! «Элдик 120» от MegaCom — выгодный тариф для всех!
Новый сервис для оплаты услуг со&nbsp;смартфона&nbsp;&mdash; О!Деньги Новый сервис для оплаты услуг со смартфона — О!Деньги
Один из&nbsp;самых популярных смартфонов&nbsp;&mdash; Huawei P10&nbsp;в рассрочку в&nbsp;O!Store Один из самых популярных смартфонов — Huawei P10 в рассрочку в O!Store