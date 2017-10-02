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Экономика

Нацбанк продолжает штрафовать владельцев обменок за работу без лицензии

Национальный банк продолжает штрафовать владельцев обменных пунктов за работу без лицензии. Об этом сообщили на официальном сайте регулятора.

По его данным, за безлицензионный обмен валюты оштрафованы владельцы двух обменок в городе Узгене Ошской области. Еще два пункта работали незаконно в городе Ала-Буке Джалал-Абадской области. Каждый хозяин обменки получил штраф в 100 тысяч сомов.

Напомним,  новые штрафы вступили в силу еще в прошлом году. Они выросли практически в десять раз. Максимальный штраф для должностного лица за работу обменного бюро без лицензии сейчас составляет 250 тысяч сомов, а за нарушение банковского законодательства — 100 тысяч.
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