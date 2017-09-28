ЕЭК оштрафовала два российских предприятия на 217 миллионов рублей

Евразийская экономическая комиссия оштрафовала два российских предприятия на 217 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте комиссии по итогам заседании коллегии ЕЭК.

Комиссия признала, что ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и ООО «ВИЗ — Сталь» предприняли действия, оказавшие негативное влияние на конкуренцию на трансграничных рынках на территориях двух и более государств ЕАЭС. С 1 января 2015 года по 30 июня 2016 года предприятия, являясь единым субъектом рынка в границах Беларуси, Казахстана и России, занимали доминирующее положение на рынке электротехнической анизотропной стали с долей рынка более 99,9 процента.

При реализации этих марок стали предприятия применяли дополнительное условие формирования конечной цены — ежемесячно устанавливаемый коэффициент макроэкономического риска. Это приводило к повышению отпускной стоимости. Размер дискриминирующего коэффициента мог достигать 23 процентов от базовой установленной цены.

Такие действия являются злоупотреблением доминирующим положением путем создания дискриминационных условий для потребителей Беларуси и Казахстана.

«Договор о ЕАЭС запрещает ценовую дискриминацию участников общего рынка, сегментацию рынка по границам государств-членов, избирательное предоставление наилучших условий приобретения товаров отдельным группам потребителей. Действия Новолипецкого металлургического комбината несли угрозу ограничения конкуренции и вытеснения с общего рынка производителей трансформаторного оборудования из Казахстана и Беларуси. При этом компании поставляли продукцию потребителям из Беларуси и Казахстана на условиях 100-процентной предоплаты, а расчеты производились в российских рублях», — прокомментировал ситуацию член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Марат Кусаинов.

Коллегия ЕЭК решила оштрафовать предприятия на 217 миллионов рублей. Они получили и предписание не применять дискриминирующие действия в отношении всех покупателей, зарегистрированных на территории стран ЕАЭС. Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.