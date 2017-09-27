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Экономика

За две недели Россельхознадзор вернул в Кыргызстан более 55 тонн товаров

За две недели инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области вернули в Кыргызстан более 55 тонн овощей и фруктов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На фитосанитарном контрольном посту «Карасук» задержаны 155,5 тонны казахстанской и 55,2 тонны кыргызстанской подкарантинной продукции.

Грузовые автомобили с репчатым луком, морковью, свежими сливами, виноградом, грушами, яблоками, огурцами, острым перцем, рисовой крупой, а также укропом и петрушкой следовали из Казахстана и Кыргызстана для реализации в Новосибирске, Новокузнецке и Хабаровске.

При проведении карантинного контроля установлено, что продукты везли без маркировки на упаковках, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере либо с недействительными фитосанитарными документами. В итоге все грузы возвращены отправителям.
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