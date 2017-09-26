Правление Национального банка решило оставить учетную ставку неизменной — 5 процентов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Национального банка Нурбек Жениш.

По его словам, решение принято накануне на заседании правления. Оно основано на текущей ситуации в экономике и среднесрочных прогнозах. Так, инфляция в Кыргызстане продолжает демонстрировать умеренную динамику в пределах ожидаемых Национальным банком значений. Она имеет тенденцию приближения к нижней границе целевого ориентира денежно-кредитной политики в 5-7 процентов.

На 15 сентября 2017 года инфляция в Кыргызстане составила 3,2 процента. Ее основными факторами остаются постепенное восстановление внутреннего спроса и динамика цен на импортируемые товары.

Внутренний валютный рынок сохраняет стабильность. С начала года национальная валюта укрепилась по отношению к доллару на 1,1 процента. В сентябре Нацбанк не выходил на рынок с интервенциями.

«Денежно-кредитные условия продолжают поддерживать меры стимулирования реального сектора экономики. Банковская система страны располагает достаточным уровнем избыточной ликвидности в национальной валюте. Краткосрочные ставки денежного рынка в национальной валюте продолжают колебаться в пределах установленного Национальным банком процентного коридора. Наблюдается понижение процентных ставок по кредитам для конечных заемщиков и расширение кредитования. Так, с начала года ставки по кредитам в национальной валюте снизились с 27 до 19 процентов», — отметил Нурбек Жениш.

По текущим прогнозам Национального банка, с учетом продолжающегося восстановления внутреннего спроса, сбалансированных прогнозов по производству в сельском хозяйстве республики и ценовой динамики на международных товарно-сырьевых рынках значение инфляции в предстоящем периоде приблизится к 5-7 процентам.

«В этих условиях и при отсутствии внешних и внутренних инфляционных рисков данный уровень учетной ставки Национального банка позволит далее оказывать поддержку мерам по стимулированию экономики», — заключил Нурбек Жениш.

Принятое решение означает, что учетная ставка остается неизменной 11 месяцев. Следующее заседание правления Национального банка по вопросу о размере учетной ставки состоится 27 ноября 2017 года.