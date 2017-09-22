20:11
+25
USD 68.49
EUR 81.60
RUB 1.18
Экономика

Обменка в Ошской области работала без лицензии. Нацбанк ее закрыл

В Ошской области наши обменку, которая работала без лицензии. Национальный банк ее закрыл. Об этом сообщил официальный сайт НБ КР.

По его данным, незаконное обменное бюро работало в селе Кызыл-Кыштак Карасуйского района Ошской области. Хозяина обменки оштрафовали на 100 тысяч сомов.

Напомним, что новые штрафы вступили в силу еще в прошлом году. Они выросли практически в десять раз. Максимальный штраф для должностного лица за работу обменного бюро без лицензии сейчас составляет 250 тысяч сомов, а за нарушение банковского законодательства — 100 тысяч.
Ссылка:
просмотров: 266
Версия для печати
Материалы по теме
Как видит Кубанычбек Кулматов развитие банковского сектора Кыргызстана
$1,3 миллиарда перевели мигранты в Кыргызстан с начала года
За месяц международные резервы Кыргызстана выросли почти на $30 миллионов
Узбекистан девальвировал курс нацвалюты почти в два раза
Более $1 миллиарда переводов поступило в Кыргызстан от мигрантов
В Узбекистане появятся обменки. Так решил Национальный банк страны
Нацбанк продлил срок обсуждения скандального запрета на оплату услуг с телефона
Учетная ставка Нацбанка остается неизменной с января 2017 года
Нацбанк прокомментировал проект запрета на оплату услуг с телефона
Сомнительные деньги для малых ГЭС
Популярные новости
Дуйшенбек Зилалиев: Очевидно, что Liglass Trading не&nbsp;заплатит $37 миллионов Дуйшенбек Зилалиев: Очевидно, что Liglass Trading не заплатит $37 миллионов
Скандал с&nbsp;Liglass. Компания грозит Кыргызстану международным арбитражем Скандал с Liglass. Компания грозит Кыргызстану международным арбитражем
Подробности расторжения договора Кыргызстана с&nbsp;компанией Liglass Trading Подробности расторжения договора Кыргызстана с компанией Liglass Trading
Заключение соглашения с&nbsp;Liglass Trading можно расценить как госизмену Заключение соглашения с Liglass Trading можно расценить как госизмену
Бизнес
Выиграйте мечту вместе с&nbsp;АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Выиграйте мечту вместе с АЗС «Газпромнефть»
Новая акция от&nbsp;БТА Банка и&nbsp;магазина &laquo;Светофор&raquo; Новая акция от БТА Банка и магазина «Светофор»
Ты&nbsp;студент? Вперед в&nbsp;офисы&nbsp;О! подключать выгодный тариф Ты студент? Вперед в офисы О! подключать выгодный тариф
Этот странный Digital. Как приручить и&nbsp;заставить работать на&nbsp;себя Этот странный Digital. Как приручить и заставить работать на себя