Обменка в Ошской области работала без лицензии. Нацбанк ее закрыл

В Ошской области наши обменку, которая работала без лицензии. Национальный банк ее закрыл. Об этом сообщил официальный сайт НБ КР.

По его данным, незаконное обменное бюро работало в селе Кызыл-Кыштак Карасуйского района Ошской области. Хозяина обменки оштрафовали на 100 тысяч сомов.

Напомним, что новые штрафы вступили в силу еще в прошлом году. Они выросли практически в десять раз. Максимальный штраф для должностного лица за работу обменного бюро без лицензии сейчас составляет 250 тысяч сомов, а за нарушение банковского законодательства — 100 тысяч.