Государству невыгодно покупать электроэнергию у малых ГЭС

Малые ГЭС в Кыргызстане не строятся, потому что государству невыгодно покупать у них электроэнергию. Об этом сегодня на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям заявил премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.

Председатель Инвестсовета Таалайбек Койчуманов рассказал, что до сих пор не исполнена рекомендация совета по выделению земли для строительства малых ГЭС. На сегодня создана рабочая группа из госорганов, чтобы решить вопрос. Но в нее не включили представителей бизнеса.

«Я считаю, что в новой рабочей группе должно быть столько представителей бизнеса, сколько чиновников. Только тогда будет толк. На сегодня от возобновляемых источников получается всего один процент энергии. Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования говорит: если построить все малые ГЭС, то они будут давать лишь 7-8 процентов электроэнергии. Давайте вместе обсуждать проблему, не вводить мораторий, не нагнетать. На местные органы власти давят, чтобы они не выделяли земли на строительство малых ГЭС», — заявила глава Ассоциации малых ГЭС Эльвира Боромбаева.

Премьер-министр Кыргызстана признал, что сейчас надо открыто сказать о проблемах. Государству сегодня невыгодны малые ГЭС, потому их и не строят.

По малым ГЭС лучше говорить иногда правду, чтобы потом было легче разговаривать и понимать, что происходит. Если мы будем повально объявлять конкурсы на малые ГЭС, то обанкротимся. Сапар Исаков

«Мы должны пересмотреть условия. Важно понимать, насколько эффективно для страны покупать электроэнергию у малых ГЭС. Государству невыгодно покупать ее по той цене, что заложена в законе. Чтобы решить проблему, нужно работать. Нужно найти такой выход, чтобы это было выгодно и государству, и бизнесу. Иначе ничего строиться не будет», — заключил Сапар Исаков.