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Экономика

Вступление Кыргызстана в ЕАЭС не привело к повышению цен

Присоединение Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу не привело к значительному повышению цен на территории республики, чего опасались некоторые местные эксперты. Об этом сообщил ТАСС бывший премьер-министр республики Темир Сариев, который баллотируется на пост президента.

«Одним из главных аргументов наших оппонентов было то, что вступление в ЕАЭС приведет к значительному росту цен. У нас даже проходили митинги, где противники вступления демонстрировали ценники, на которых было указано, сколько будет стоить тот или иной товар в союзе. Уровень инфляции в КР за последние два года находится на исторически минимальном уровне. В 2015 году цены выросли всего на 3,4 процента, а по итогам 2016-го в стране, наоборот, наблюдалась дефляция», — отметил Темир Сариев.

По его словам, руководство республики опасалось, что присоединение к ЕАЭС может привести к прекращению транзита товаров через страну и закрытию ее крупнейших оптовых рынков. Однако импорт товаров из третьих стран, наоборот, увеличился, а рынки, которые находились на грани закрытия, получили новую жизнь.
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