Делегация Чили в Кыргызстане. Хотят сотрудничать в рамках ЕАЭС

В Кыргызстан приехала делегация из Чили, которая изучает экспортный потенциал нашей страны. Об этом сообщили в пресс-службу Торгово-промышленной палаты.

Отмечается, что Чили заинтересована в экспорте кыргызстанского грецкого ореха, а также предлагает рассмотреть возможность сотрудничества в области горной промышленности.

Ранее представители Чили встретились в Москве (Россия) с членом коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по интеграции и макроэкономике Татьяной Валовой. Стороны обсудили таможенное сотрудничество, цифровую повестку и перспективы сотрудничества в аграрном секторе.

По данным пресс-службы ЕЭК, в рамках поездки в Кыргызстан делегация Чили будет искать возможности для расширения сотрудничества, в частности, в области аквакультуры.