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Экономика

Интервенции дали результат. Доллар снова растет

После двух интервенций Национального банка доллар в Кыргызстане снова начал расти. За два дня он подорожал на 50 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 68,6–68,7 сома, а продают по 68,8-68,9. Номинальный курс при этом установлен в 68,68 сома (рост за сутки — 0,32 процента).

Напомним, с середины июля доллар начал катастрофически падать. Всего за пару недель он потерял в цене 1 сом. Это вынудило Национальный банк дважды на прошлой неделе проводить интервенции по покупке доллара. Всего было куплено $18,3 миллиона. Это позволило остановить резкие скачки стоимости иностранной валюты. Сейчас доллар вновь приближается к отметке 69 сомов.
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