В Кыргызстане за полгода доходы бюджета составили 64,2 миллиарда сомов

За полгода доходы бюджета составили 64,2 миллиарда сомов и выросли по сравнению с прошлым годом на 8 миллиардов 694,9 миллиона сомов. Такие данные приводит Министерство финансов Кыргызстана.

При этом налоговые поступления сложились в сумме 41 миллиард 328,7 миллиона сомов, что на 4,5 миллиарда сомов больше показателя 2016 года. Стоит отметить, что в структуре доходов налоги занимают львиную долю - 78,9 процента.

От неналоговых поступлений в бюджет перечислено 10 миллиардов 748,3 миллиона сомов. Это на 23,3 процента больше запланированного, но на 3,2 миллиарда меньше показателя 2016 года.

Среди других источников доходов значатся поступления взносов и отчислений на социальные нужды — 1 миллиард 357,3 миллиона сомов, официальные трансферты — 2 миллиарда 237,5 миллиона сомов.

«Активы и обязательства составили 8 миллиардов 582,2 миллиона сомов. Предприятиями и организациями возвращено долгов по ранее выданным ссудам и кредитам на 785 миллионов сомов. От реализации госказначейских векселей поступило 7 миллиардов 796,7 миллиона сомов», — прокомментировали в Министерстве финансов.