План по сбору налога на транспорт не выполнен. Объективных причин нет

По итогам первого полугодия 2017 года план по сбору налога на транспорт не выполнен. Глава ГНС Октябрь Абдыкаимов не видит объективных причин для этого.

На коллегии ведомства начальник управления по доходам Чинара Мамырбаева сообщила, что по данному виду налога собрано 254 миллиона сомов при прогнозе в 366,6 миллиона.

Недобор составил 112 миллионов сомов. По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 18 миллионов сомов.

«В прошлом году мы ввели новый механизм — наклейку на авто, говорящую об уплате налога. Активно проходила информационная кампания. И налогоплательщики не дожидались крайних сроков уплаты, а шли платить налоги и получали наклейку. В этом году работу начали позже — в апреле. В этой части наблюдается слабая активность территориальных налоговых органов в части выдачи наклеек. Механизмы есть, резервы есть, но работа не идет», — отметила она.

На сегодня по республике налогоплательщикам выдано 37 тысяч 893 наклейки из 247 тысяч, которые получили территориальные налоговые органы. Самые низкие темпы наблюдаются в Московском районе (216 наклеек), Чуйском районе (141), Таласском районе (97), городе Балыкчи (279), Акталинском районе (42), Жумгальском районе (87).

«С апреля прошло три месяца, а результата нет. Этот налог — единственный, по которому нет объективных причин, почему отсутствуют темпы роста. Я считаю, что это недоработка территориальных подразделений. Это не связано с наклейкой. Можно было и без нее администрировать. Понимаю, что срок не наступил, но мы сравниваем полугодие 2017 года с полугодием 2016-го. Темп роста должен быть другим», — возмутился Октябрь Абдыкаимов.