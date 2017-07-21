По итогам первого полугодия 2017 года налоговая задолженность в Кыргызстане достигла 2,5 миллиарда сомов. Такие данные озвучили сегодня в ходе коллегии Государственной налоговой службы.

Отмечается, что безнадежная задолженность оценивается в 738,2 миллиона сомов — долги оставили 1 тысяча 888 налогоплательщиков. Это почти треть от всей суммы долгов.

За полгода налоговики принудительно взыскали в бюджет 1 миллиард 687,4 миллиона сомов задолженности.

Для погашения долгов налогоплательщикам вручено 42 тысячи 729 налоговых решений на 4 миллиарда 526,9 миллиона сомов. В прошлом году решений было на 2,9 тысячи меньше. Уже взыскан 1 миллиард 45,5 миллиона сомов по 32 тысячам 773 решениям. Выставлены 1,7 тысячи налогово-платежных требований на счета налогоплательщиков на общую сумму 1 миллиард 205,9 миллиона сомов. Из них в бюджет поступило 226,7 миллиона сомов.

В суды переданы 1 тысяча 89 дел на 686,8 миллиарда сомов. По 322 делам суд принял решение в пользу бюджета на 186 миллионов сомов.

За несвоевременную уплату налогов наложено 4 тысячи 260 штрафов на 19,6 миллиона сомов. В бюджет взыскано 12,7 миллиона сомов.