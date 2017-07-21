11:40
+32
USD 68.85
EUR 79.21
RUB 1.17
Экономика

Налоговая задолженность в Кыргызстане достигла 2,5 миллиарда сомов

По итогам первого полугодия 2017 года налоговая задолженность в Кыргызстане достигла 2,5 миллиарда сомов. Такие данные озвучили сегодня в ходе коллегии Государственной налоговой службы.

Отмечается, что безнадежная задолженность оценивается в 738,2 миллиона сомов — долги оставили 1 тысяча 888 налогоплательщиков. Это почти треть от всей суммы долгов.

За полгода налоговики принудительно взыскали в бюджет 1 миллиард 687,4 миллиона сомов задолженности.

Для погашения долгов налогоплательщикам вручено 42 тысячи 729 налоговых решений на 4 миллиарда 526,9 миллиона сомов. В прошлом году решений было на 2,9 тысячи меньше. Уже взыскан 1 миллиард 45,5 миллиона сомов по 32 тысячам 773 решениям. Выставлены 1,7 тысячи налогово-платежных требований на счета налогоплательщиков на общую сумму 1 миллиард 205,9 миллиона сомов. Из них в бюджет поступило 226,7 миллиона сомов.

В суды переданы 1 тысяча 89 дел на 686,8 миллиарда сомов. По 322 делам суд принял решение в пользу бюджета на 186 миллионов сомов.

За несвоевременную уплату налогов наложено 4 тысячи 260 штрафов на 19,6 миллиона сомов. В бюджет взыскано 12,7 миллиона сомов.
Ссылка:
просмотров: 208
Версия для печати
Материалы по теме
План по сбору налога на транспорт не выполнен. Объективных причин нет
Таможенники стран ЕАЭС затрудняются в определении стоимости ввозимых товаров
Единую налоговую декларацию сдали более 418 тысяч налогоплательщиков
С начала года доходы госбюджета составили почти 54 миллиарда сомов
Проверка чеков: как это работает и зачем нужно
С начала года Налоговая служба выдала более 17 тысяч страховых полисов
В Кыргызстане покупатели смогут проверить подлинность товарных чеков
Налоговики предлагают упростить оформление импорта товаров из стран ЕАЭС
Сбор налогов в Кыргызстане увеличился почти на 1,5 миллиарда сомов
В Кыргызстане предлагают внедрить госсистему контроля за оборотом алкоголя
Популярные новости
Доля Кыргызстана в&nbsp;проекте &laquo;Кумтор&raquo; уменьшилась на&nbsp;6 процентов Доля Кыргызстана в проекте «Кумтор» уменьшилась на 6 процентов
Верхненарынский каскад. Очень сомнительный чешский прожект Верхненарынский каскад. Очень сомнительный чешский прожект
Почему мы&nbsp;не&nbsp;строим наши дороги сами? Почему мы не строим наши дороги сами?
&laquo;Кыргызалтын&raquo; о&nbsp;шумихе вокруг 6 процентов доли страны в&nbsp;проекте &laquo;Кумтор&raquo; «Кыргызалтын» о шумихе вокруг 6 процентов доли страны в проекте «Кумтор»
Бизнес
Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля
&laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; народный выбор! «Элдик Интернет» от MegaCom — народный выбор!
Покупки в&nbsp;кредит с&nbsp;БТА Банком Покупки в кредит с БТА Банком
4G LTE от&nbsp;MegaCom во&nbsp;всех областях Кыргызстана! 4G LTE от MegaCom во всех областях Кыргызстана!