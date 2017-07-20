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Экономика

Татьяна Валовая: У Кыргызстана более свежий и острый взгляд на интеграцию и ЕАЭС

«У Кыргызстана свежий взгляд на ЕАЭС. На многие вещи в процессе интеграции вы смотрите острее», — заявила сегодня во время круглого стола министр Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая.

По ее словам, в Кыргызстан вновь приехала большая делегация из представителей ЕЭК. Комиссия готовит доклад о первых итогах участия Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе и хочет услышать мнение кыргызского правительства и бизнеса на этот счет.

«Первый год участия Кыргызстана в ЕЭАС в 2015 для всех был непростым. Но уже тогда анализ показывал, что если бы не создали ЕАЭС и Кыргызстан не вошел в него, то экономические показатели государства были бы хуже. Сам факт существования ЕАЭС несколько минимизировал глобальные последствия финансовых и экономических потрясений. В конце 2016 года мы уже видели оживление экономики. Сейчас оно приобрело серьезный характер», — отметила Татьяна Валовая.

Министр ЕЭК также добавила, что даже в прошлом году Кыргызстан был бесспорным лидером по темпам роста ВВП и промышленного производства. В 2017 году эта традиция продолжилась. В ЕЭК рассчитывают, что эта тенденция будет продолжаться.

«Кыргызстан — самое молодое государство в составе ЕАЭС. Поэтому у вас свежий взгляд. На многие вещи в процессе интеграции вы смотрите острее, чем Россия, Беларусь и Казахстан. Поэтому ваша точка зрения на интеграцию и пути ее совершенствования крайне важна. При этом мы ожидаем, что главный эффект от вхождения Кыргызстана в ЕАЭС еще впереди. Речь идет о росте инвестиционной привлекательности страны как участника объемного рынка в 180 миллионов человек. Инвесторы приходят, но основной приток будет в ближайшей перспективе. Поэтому сейчас нам нужно понять, как и что делать, чтобы это направление стало реальным», — заключила она.
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