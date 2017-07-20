10:48
+29
USD 68.85
EUR 79.36
RUB 1.16
Экономика

Кыргызстан в ЕАЭС. Адаптация продолжается, но результаты есть

Сегодня вице-премьер-министр Кыргызстана Олег Панкратов подвел предварительные итоги двухлетия Кыргызстана в составе Евразийского экономического союза. Он уверен, что адаптация страны к новым условиям продолжается, но первые результаты уже есть.

По словам Олега Панкратова, Кыргызстан продолжает проходить адаптационный период. В прошлом году у наших партнеров был кризис в отдельных сферах экономики, что не могло не отразиться и на показателях Кыргызстана. Однако первая половина 2017 года уже дает возможность увидеть эффект от курса республики на евразийскую интеграцию.

По итогам первого полугодия объем ВВП составил 193,9 миллиарда сомов и вырос на 6,4 процента. Объемы промышленного производства без учета Кумтора выросли на 19,7 процента.

«Радует тот факт, что выросло производство пищевых продуктов на 10,3 процента, переработки овощей и фруктов — в 1,8 раза, муки — на 30,4 процента, молочных продуктов — на 20,4 процента, одежды — на 30,6 процента. С экспортом ситуация достаточно обнадеживающая. По итогам мая без учета золота он вырос на 23,4 процента. При этом импорт тоже рос, но медленнее, на 10,9 процента. Это говорит о том, что наши товары конкурентоспособны. Они не так сильно вытесняются с внутреннего рынка и при этом достаточно успешно конкурируют на ранках ЕАЭС, находят там свою нишу», — отметил Олег Панкратов.

При этом он добавил, что временной промежуток был просто неизбежен для адаптации национальной экономики к условиям ЕАЭС. Сейчас нужно дальше раскрывать существующий потенциал, и правительство готово приложить к этому усилия.
Ссылка:
просмотров: 73
Версия для печати
Материалы по теме
Компании и банки ЕАЭС готовы увеличить объемы расчетов в национальных валютах
Кыргызстан занимает 6 место в мире по уровню лицензирования недропользования
Выделение техпомощи Кыргызстану заменило упраздненный Кыргызско-Казахский фонд
Пассажирам из стран ЕАЭС будут доступны магазины duty free
До конца 2020 года лекарства можно регистрировать по национальным законам и ЕАЭС
Детские игровые площадки станут безопаснее
За 2016 год поступление иностранных инвестиций в Кыргызстан сократилось вдвое
Первая торговая миссия США в Кыргызстане. Покупка франшиз и CASA-1000
ЕАЭС и Иран продолжают переговоры о создании зоны свободной торговли
ЕАБР: В Кыргызстане сохранятся высокие темпы роста экономики
Популярные новости
Верхненарынский каскад. Очень сомнительный чешский прожект Верхненарынский каскад. Очень сомнительный чешский прожект
Доля Кыргызстана в&nbsp;проекте &laquo;Кумтор&raquo; уменьшилась на&nbsp;6 процентов Доля Кыргызстана в проекте «Кумтор» уменьшилась на 6 процентов
Обратный тренд. Доллар в Кыргызстане начал падать Обратный тренд. Доллар в Кыргызстане начал падать
Скандал с&nbsp;Liglass. Комментарий обещают после согласования с&nbsp;чехами Скандал с Liglass. Комментарий обещают после согласования с чехами
Бизнес
&laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; народный выбор! «Элдик Интернет» от MegaCom — народный выбор!
Покупки в&nbsp;кредит с&nbsp;БТА Банком Покупки в кредит с БТА Банком
4G LTE от&nbsp;MegaCom во&nbsp;всех областях Кыргызстана! 4G LTE от MegaCom во всех областях Кыргызстана!
Уже в&nbsp;эту субботу O!PEN AIR 2017&nbsp;&mdash; главное музыкальное событие года! Уже в эту субботу O!PEN AIR 2017 — главное музыкальное событие года!