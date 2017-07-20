Кыргызстан в ЕАЭС. Адаптация продолжается, но результаты есть

Сегодня вице-премьер-министр Кыргызстана Олег Панкратов подвел предварительные итоги двухлетия Кыргызстана в составе Евразийского экономического союза. Он уверен, что адаптация страны к новым условиям продолжается, но первые результаты уже есть.

По словам Олега Панкратова, Кыргызстан продолжает проходить адаптационный период. В прошлом году у наших партнеров был кризис в отдельных сферах экономики, что не могло не отразиться и на показателях Кыргызстана. Однако первая половина 2017 года уже дает возможность увидеть эффект от курса республики на евразийскую интеграцию.

По итогам первого полугодия объем ВВП составил 193,9 миллиарда сомов и вырос на 6,4 процента. Объемы промышленного производства без учета Кумтора выросли на 19,7 процента.

«Радует тот факт, что выросло производство пищевых продуктов на 10,3 процента, переработки овощей и фруктов — в 1,8 раза, муки — на 30,4 процента, молочных продуктов — на 20,4 процента, одежды — на 30,6 процента. С экспортом ситуация достаточно обнадеживающая. По итогам мая без учета золота он вырос на 23,4 процента. При этом импорт тоже рос, но медленнее, на 10,9 процента. Это говорит о том, что наши товары конкурентоспособны. Они не так сильно вытесняются с внутреннего рынка и при этом достаточно успешно конкурируют на ранках ЕАЭС, находят там свою нишу», — отметил Олег Панкратов.

При этом он добавил, что временной промежуток был просто неизбежен для адаптации национальной экономики к условиям ЕАЭС. Сейчас нужно дальше раскрывать существующий потенциал, и правительство готово приложить к этому усилия.