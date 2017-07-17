Кыргызстан занимает 6 место в мире по уровню лицензирования недропользования

Кыргызстан занимает шестое место в мире из 89 по уровню лицензирования недропользования. Такие данные озвучила сегодня консультант Института управления природными ресурсами Назгуль Кулова.

В рамках индекса изучается, как управление добывающей отраслью влияет на потенциал страны в части реализации природных ресурсов и распоряжения доходами от их использования. Исследование также включает информацию о том, насколько граждане страны обеспечены информацией и как они ее используют, какими возможностями обладают для ведения диалога с властями и обеспечения их подотчетности и насколько качественно работают институты, отвечающие за административное управление.

Кыргызстан занял в Индексе управления ресурсами 38-е место, что говорит о слабом управлении сектором в стране.

«Из 89 страновых оценок только четыре получили «хороший» рейтинг — Норвегия, Чили, Великобритания и Канада. Еще 15 оценены на «удовлетворительно». Но 83 процента стран по уровню управления ресурсами оценены на «слабо», «плохо» или «очень плохо». Кыргызстан набрал 51 балл, заняв в итоге 38-е место, что выше среднего балла, но все равно относится к категории слабых стран», — рассказала Назгуль Кулова.

Среди положительных сторон Кыргызстана оценены показатели по распределению доходов (2-е место), лицензированию (6-е место), открытым данным (9-е место), налогообложению (16-е место).

С другой стороны, Кыргызстан занимает лишь 65-е место по подкомпоненту «Местное воздействие». Отчасти это связано с тем, что окончательная оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) после общественных обсуждений не публикуется. Этого требования нет в законодательстве. В открытом доступе окончательные ОВОС также не размещаются.

Низкие баллы у Кыргызстана также в борьбе с коррупцией (71-е место), верховенстве права (65-е место), эффективности правительства (64-е место), политической стабильности (59-е место), качеству регулятивной базы (42-е место).