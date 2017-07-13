12:40
+27
USD 69.58
EUR 79.72
RUB 1.15
Экономика

Парадоксы судебной системы. Банк не работает, но суд его не ликвидирует

Национальный банк дважды обращался в суд с требованием ликвидировать ОАО «Ак Банк», который не работает с 2005 года, но суд отказал в ликвидации. В итоге неработающий банк формально все еще существует.

Постановлением правления Национального банка от 26 сентября 2005 года в ОАО «Ак Банк» ввели режим консервации, который преобразовали в специальный режим временной администрации постановлением от 23 июня 2017-го.

Коммерческий «Ак Банк» — преемник ранее обанкротившегося «Кыргыз Крамдсбанка». С 1 сентября 2004 года у ОАО «Ак Банк» отозвана лицензия. Решение принято из-за того, что «Ак Банк» систематически не выполнял требования законодательства и нормативные требования НБ КР. Банк начал работать в июне 2003-го с ограничениями на некоторые операции, но по итогам года имел более 241 миллиона сомов убытков. За первое полугодие 2004-го убытки составили около 18 миллионов сомов.

«Национальный банк дважды возбуждал процесс ликвидации данного банка: в 2006 году — по основаниям банкротства, в 2012-м — на основании невыполнения банковского законодательства, в том числе экономических нормативов и требований НБ КР. Однако в обоих случаях суд отказал в прекращении деятельности ОАО «Ак Банк». Сейчас в связи с отзывом лицензий на право проведения банковских операций ОАО «Ак Банк» не работает», — прокомментировали ситуацию ИА «24.kg» в НБ КР.

Сейчас в банке введен режим временной администрации — специальный режим управления и деятельности. Он вводится для установления контроля над банком для обеспечения сохранности активов, документов и информации, для защиты прав и законных интересов вкладчиков и других кредиторов, а также для установления реального положения дел в банке и определения его дальнейшей деятельности.
Ссылка:
просмотров: 355
Версия для печати
Материалы по теме
За месяц переводы мигрантов выросли на $61 миллион
По итогам июня 2017 года резервы Кыргызстана превысили отметку в $2 миллиарда
Только после второй за неделю интервенции удалось остановить рост курса доллара
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 5 процентов
Почти на 470 миллионов сомов продал золотых слитков Нацбанк Кыргызстана
В Кыргызстане дорожает доллар. Приближается к отметке 69 сомов
За месяц объем переводов в Кыргызстан сократился на $17 миллионов
За три месяца число операций с банковскими картами выросло на 46,1 процента
С начала года мигранты перевели в Кыргызстан $444,4 миллиона
За месяц международные резервы Кыргызстана выросли на $6,65 миллиона
Популярные новости
Чынгыз Макешов о&nbsp;том, почему не&nbsp;обязательно гнаться за&nbsp;мечтой в&nbsp;большом городе Чынгыз Макешов о том, почему не обязательно гнаться за мечтой в большом городе
Строить Верхненарынский каскад ГЭС будут чехи Строить Верхненарынский каскад ГЭС будут чехи
Стало известно, по&nbsp;какой цене Кыргызстан продает электричество Узбекистану Стало известно, по какой цене Кыргызстан продает электричество Узбекистану
Итоги полугодия. Экономика оживает, цены растут Итоги полугодия. Экономика оживает, цены растут
Бизнес
Гендиректор MegaCom награжден почетной грамотой Общественного совета ФУГИ Гендиректор MegaCom награжден почетной грамотой Общественного совета ФУГИ
Как работает собственное производство в&nbsp;крупнейшей сети магазинов города Как работает собственное производство в крупнейшей сети магазинов города
БТА Банк работает напрямую с&nbsp;Международной системой денежных переводов RIA БТА Банк работает напрямую с Международной системой денежных переводов RIA
Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев