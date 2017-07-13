Парадоксы судебной системы. Банк не работает, но суд его не ликвидирует

Национальный банк дважды обращался в суд с требованием ликвидировать ОАО «Ак Банк», который не работает с 2005 года, но суд отказал в ликвидации. В итоге неработающий банк формально все еще существует.

Постановлением правления Национального банка от 26 сентября 2005 года в ОАО «Ак Банк» ввели режим консервации, который преобразовали в специальный режим временной администрации постановлением от 23 июня 2017-го.

Коммерческий «Ак Банк» — преемник ранее обанкротившегося «Кыргыз Крамдсбанка». С 1 сентября 2004 года у ОАО «Ак Банк» отозвана лицензия. Решение принято из-за того, что «Ак Банк» систематически не выполнял требования законодательства и нормативные требования НБ КР. Банк начал работать в июне 2003-го с ограничениями на некоторые операции, но по итогам года имел более 241 миллиона сомов убытков. За первое полугодие 2004-го убытки составили около 18 миллионов сомов.

«Национальный банк дважды возбуждал процесс ликвидации данного банка: в 2006 году — по основаниям банкротства, в 2012-м — на основании невыполнения банковского законодательства, в том числе экономических нормативов и требований НБ КР. Однако в обоих случаях суд отказал в прекращении деятельности ОАО «Ак Банк». Сейчас в связи с отзывом лицензий на право проведения банковских операций ОАО «Ак Банк» не работает», — прокомментировали ситуацию ИА «24.kg» в НБ КР.

Сейчас в банке введен режим временной администрации — специальный режим управления и деятельности. Он вводится для установления контроля над банком для обеспечения сохранности активов, документов и информации, для защиты прав и законных интересов вкладчиков и других кредиторов, а также для установления реального положения дел в банке и определения его дальнейшей деятельности.