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Экономика

За полтора года Госипотечная компания выдала кредитов на 1,7 миллиарда сомов

По данным на 11 июля, Государственная ипотечная компания Кыргызстана выдала 1 тысячу 410 кредитов на сумму 1,7 миллиарда сомов. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель ГИК Бактыбек Шамкеев.

На 1 июня коммерческие банки республики выдали ипотечные кредиты на 8,8 миллиарда сомов. Из них более 1,1 миллиарда (13 процентов) — из средств ГИК. За пять месяцев 2017 года ГИК выдала ипотеки на 613 миллионов сомов.

«Сейчас мы работаем по двум механизмам. Деньги выдаются на покупку готового жилья и для индивидуального строительства. Мы также работаем над тем, чтобы привлечь дополнительные средства для нашей компании. Для этого уже внедряется механизм государственных ценных бумаг. Мы будем строить жилье экономкласса и внедрять таким образом механизм аренды жилья с последующим выкупом», — рассказал Бактыбек Шамкеев.

Для строительства жилья экономкласса Госстрой уже объявил тендер для выбора компании, которая возведет девятиэтажный 135-квартирный дом в микрорайоне «Джал».

В Нарыне объявлен конкурс на строительство пятиэтажного 60-квартирного дома. Планируется строительство 60-квартирных домов в Оше, Джалал-Абаде, Таласе, Караколе, Токмаке и Баткене. До конца 2020 года ГИК собирается построить 130 квадратных метров жилья.
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