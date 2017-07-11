Первая торговая миссия США в Кыргызстане. Покупка франшиз и CASA-1000

Сегодня в Бишкеке проходит бизнес-форум «Кыргызстан — США» с участием представителей крупных американских компаний. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

За 3 месяца 2017 года объем поступлений прямых иностранных инвестиций из США составил почти $13 миллионов — почти в десять раз больше показателя 2016 года.

В рамках форума представят информацию об условиях и возможностях сотрудничества с американскими компаниями. Планируется проведение встречи B2B с кыргызстанскими партнерами. Цель визита первой крупной делегации бизнесменов США в Бишкек — изучение торгово-экономических и инвестиционных возможностей Кыргызстана.

При этом наиболее приоритетными видами экономической деятельности для вложения инвестиций из США за последние три года являлись финансы (67,3 процента), транспорт и связь (23,6 процента), деятельность гостиниц и ресторанов (5,9 процента).

В состав американской делегации входят представители компаний AGCO, Baker & McKenzie и General Electric, основатели-члены Американо-Кыргызского делового совета (USKGZBC), а также представители таких компаний, как AES, Mobilized Construction, American Councils for International Education, Coca-Cola.

Власти Кыргызстана уже выразили свои пожелания в сфере сотрудничества со Штатами. Так, глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев предложил американским компаниям изучить возможность вложения средств в проект CASA-1000.

«К сожалению, мы вели сотрудничество с единичными проектами в сфере энергетики. Я надеюсь, что по итогам форума американские компании заинтересуются таким проектом, как CASA-1000. Весной 2017 года General Electric выиграла тендер на реконструкцию Ат-Башинской ГЭС. Наше сотрудничество с компанией выходит на новый уровень, и в рамках форума мы планируем подписать соглашение о сотрудничестве. Будем думать и над другими проектами», — подчеркнул Дуйшенбек Зилалиев.

В свою очередь посол США в Кыргызстане Шейла Гуолтни отметила, что в последние годы наблюдается расширение американской франшизы в Кыргызстане. Это касается сферы развлечений, туризма, деятельности гостиниц и ресторанов. До конца года ожидается появление еще одной американской франшизы в Кыргызстане.