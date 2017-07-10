Чехи готовы вложить в строительство Верхненарынского каскада $400 миллионов

Чешская компания Liglass Trading CZ, SRO готова вложить в строительство Верхненарынского каскада $400 миллионов. Такие данные содержатся в плане реализации инвестиционного соглашения о сотрудничестве компании с правительством Кыргызстана.

Отмечается, что в течение 30 дней после подписания соглашения будет внесено $37 миллионов для передачи 50 процентов акций российской стороны в ЗАО «Верхненарынские ГЭС». Предварительная сумма инвестиций на первом этапе строительства оценивается в $230 миллионов.

После закладки капсулы на месте строительства каскада будет актуализировано технико-экономическое обоснование. Ожидается, что это займет около трех месяцев. Сама стройка, по предварительным подсчетам, займет около четырех лет.

После ввода первых двух ГЭС Верхненарынского каскада ожидается подписание соглашения на второй этап строительства — возведения Нарынской ГЭС-2 и Нарынской ГЭС-3. Предварительная сумма вложений оценивается в $270 миллионов. При этом на втором этапе часть средств будет кредитной. Однако в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования уверяют, что заем будет льготным и беспроцентным.

«Отличительная особенность этого соглашения в том, что здесь нет никаких гарантий государства. Оно не требует ратификации, предусмотрены конкретные сроки строительства, акции кыргызской стороны не будут передаваться в доверительное управление. Кроме того, инвестор не освобождается от уплаты налогов и сборов в Кыргызстане, а все споры будут решаться согласно законодательству Кыргызстана», — прокомментировал подписание документа глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев.