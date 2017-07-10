13:38
+33
USD 69.63
EUR 79.53
RUB 1.15
Экономика

Чехи готовы вложить в строительство Верхненарынского каскада $400 миллионов

Чешская компания Liglass Trading CZ, SRO готова вложить в строительство Верхненарынского каскада $400 миллионов. Такие данные содержатся в плане реализации инвестиционного соглашения о сотрудничестве компании с правительством Кыргызстана.

Отмечается, что в течение 30 дней после подписания соглашения будет внесено $37 миллионов для передачи 50 процентов акций российской стороны в ЗАО «Верхненарынские ГЭС». Предварительная сумма инвестиций на первом этапе строительства оценивается в $230 миллионов.

После закладки капсулы на месте строительства каскада будет актуализировано технико-экономическое обоснование. Ожидается, что это займет около трех месяцев. Сама стройка, по предварительным подсчетам, займет около четырех лет.

После ввода первых двух ГЭС Верхненарынского каскада ожидается подписание соглашения на второй этап строительства — возведения Нарынской ГЭС-2 и Нарынской ГЭС-3. Предварительная сумма вложений оценивается в $270 миллионов. При этом на втором этапе часть средств будет кредитной. Однако в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования уверяют, что заем будет льготным и беспроцентным.

«Отличительная особенность этого соглашения в том, что здесь нет никаких гарантий государства. Оно не требует ратификации, предусмотрены конкретные сроки строительства, акции кыргызской стороны не будут передаваться в доверительное управление. Кроме того, инвестор не освобождается от уплаты налогов и сборов в Кыргызстане, а все споры будут решаться согласно законодательству Кыргызстана», — прокомментировал подписание документа глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев.
Ссылка:
просмотров: 434
Версия для печати
Материалы по теме
Строить Верхненарынский каскад ГЭС будут чехи
Дуйшенбек Зилалиев о том, кто и как будет строить ГЭС в Кыргызстане
В Кыргызстане остановлена Камбаратинская ГЭС-2
Решение о ремонте ГЭС Кыргызстана принималось без давления
Ремонт ГЭС Кыргызстана затягивается из-за разборок участников тендера
Евразийский банк развития выделит $110 миллионов на Камбаратинскую ГЭС-2
ЕАБР выделил на ввод второго агрегата Камбаратинской ГЭС-2 $110 миллионов
Тайны и скандалы Верхненарынского каскада ГЭС
Стало известно, кто мешал строить Верхненарынский каскад ГЭС в Кыргызстане
Малую ГЭС запустили в Кеминском районе
Популярные новости
Власти Кыргызстана вновь говорят о&nbsp;повышении тарифов на&nbsp;электричество Власти Кыргызстана вновь говорят о повышении тарифов на электричество
Стало известно, по&nbsp;какой цене Кыргызстан продает электричество Узбекистану Стало известно, по какой цене Кыргызстан продает электричество Узбекистану
В&nbsp;рамках CASA-1000 в&nbsp;Кыргызстане построят новую ЛЭП В рамках CASA-1000 в Кыргызстане построят новую ЛЭП
Китайские бизнесмены построят в&nbsp;Чуйской области агропромышленный парк Китайские бизнесмены построят в Чуйской области агропромышленный парк
Бизнес
В&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1&nbsp;мегабайт всего 1&nbsp;сом в&nbsp;России, Казахстане и&nbsp;Турции В роуминге от О! 1 мегабайт всего 1 сом в России, Казахстане и Турции
С&nbsp;MegaCom в&nbsp;России и&nbsp;Казахстане Интернет как дома! С MegaCom в России и Казахстане Интернет как дома!
БТА Банк принимает оплату за&nbsp;услуги интернет-провайдера Megaline БТА Банк принимает оплату за услуги интернет-провайдера Megaline
Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G