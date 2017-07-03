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Экономика

Иностранные инвесторы вывели с российского рынка рекордные $1,6 миллиарда

Иностранные инвесторы вывели с российского рынка с конца февраля по конец июня 2017 года $1,6 миллиарда, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Речь идет о рекордном оттоке капитала за последние три с половиной года, отмечает издание.

В числе основных причин вывода иностранного капитала из РФ эксперты называют неоправдавшиеся надежды на улучшение отношений между РФ и США после вступления Дональда Трампа в должность президента, судебный спор между «Роснефтью» и АФК «Система», а также снижение мировых цен на нефть.

Издание отмечает, что отток инвестиций из российских фондов происходит на фоне их притока в активы других развивающихся стран.

По данным EPFR, на минувшей неделе фонды emerging markets привлекли почти $1,9 миллиарда, а за четыре месяца — почти $28 миллиардов. Российский рынок акций оказался в числе аутсайдеров. Больший объем средств был выведен только из Китая ($4 млрд), но размер этого рынка существенно больше российского.
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