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Экономика

Для участия в бизнес-форуме в Кыргызстан приедут крупные бизнесмены из США

В Кыргызстан для участия в бизнес-форуме приезжают крупные бизнесмены из США. Об этом сообщает Американская торговая палата.

Отмечается, что с 10 по 12 июля первая крупная делегация американских бизнесменов посетит Бишкек для изучения торгово-экономических и инвестиционных возможностей страны.

В столице пройдет бизнес-форум «Кыргызстан — США». Планируется также проведение встречи с кыргызстанскими предпринимателями в формате B2B.

В состав американской делегации входят представители компаний AGCO, Baker & McKenzie и General Electric, основатели-члены Американо-кыргызского делового совета (USKGZBC), а также представители таких компаний, как AES, Mobilized Construction, American Councils for International Education, Coca-Cola.

«Бизнесмены из США встретятся с представителями госорганов, международных финансовых организаций и частного сектора. Мы верим, что местные компании обязательно найдут возможность сотрудничества с крупными американскими компаниями. Во время визита делегации мы постараемся отыскать надежных и ценных партнеров кыргызстанским компаниям», — сообщила исполнительный директор Американской торговой палаты в КР Зарина Чекирбаева.
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