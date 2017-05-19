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Экономика

С начала года Гарантийный фонд выдал гарантий на 57,1 миллиона сомов

С начала года ОАО «Гарантийный фонд» выдало 49 гарантий на 57,1 миллиона сомов. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель его правления Малик-Айдар Абакиров.

По его словам, гарантии выдавались на проекты в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, торговой и туристической инфраструктуре, транспортной деятельности, переработке сельхозпродукции.

Так, предпринимателям, занятым в сельском хозяйстве, выдано 22 гарантии на 9,6 миллиона сомов. Благодаря этому они получили кредитов в 29,3 миллиона сомов. Люди брали кредиты на увеличение поголовья скота молочного и мясного направления и на растениеводство.

С помощью Гарантийного фонда субъекты малого и среднего бизнеса получили кредитов на 226 миллионов сомов.

В сфере перерабатывающей промышленности выдано 8 гарантий на 19,6 миллиона сомов, на поддержание инфраструктуры торговли — 10 гарантий на 18,2 миллиона сомов, в сфере транспорта — две гарантии на 722,5 тысячи сомов, в сфере переработки сельхозпродукции — одна гарантия на 390 тысяч сомов и в сфере услуг — одна гарантия на 250 тысяч сомов.

«Гарантийный фонд» заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с коммерческими банками. На сегодня заключены соглашения с семью. С учетом поступательного развития уже понятно, что имеющегося капитала в 282 миллиона сомов недостаточно для дальнейшей поддержки предпринимателей. Предполагается, что к концу 2017 года ОАО выдаст гарантий на сумму более 300 миллионов сомов», — подчеркнул Малик-Айдар Абакиров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/52163/
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