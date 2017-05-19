Через 15 лет пассажирские авиаперевозки увеличатся в мире вдвое за счет развивающихся стран. Об этом сегодня на круглом столе «Значение воздушного транспорта для экономики КР» сообщил президент совета Международной организации гражданской авиации Олумувиа Бенарда Алиу.

Он отметил политическую волю руководства Кыргызстана и приверженность в развитии гражданской авиации. «Мы уделяем особое внимание странам Центральной Азии, в частности, Кыргызстану. Мы придерживаемся принципа — ни одна страна не останется за бортом», — отметил Олумувиа Бенарда Алиу.

В течение 15 лет перевозка пассажиров увеличится в 2 раза. Если сейчас ежедневно осуществляется 100 тысяч авиасообщений, то через 15 лет их будет 200 тысяч. Основное увеличение потока произойдет за счет стран с развивающейся экономикой. Олумувиа Бенарда Алиу

Он добавил, что, несмотря на положительную динамику, имеется много вызовов. «Мы должны их решить. Это инфраструктурные проекты. Отрадно, что Кыргызстан намерен внедрять электронную визу. Мы готовы оказать помощь в обеспечении безопасности в части подготовки сотрудников. Могут возникнуть и технологические проблемы. Мы должны их решить совместно», — сказал Олумувиа Бенарда Алиу.