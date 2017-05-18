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Экономика

Самые богатые потеряли $35 миллиардов из-за скандалов в администрации Трампа

Фото из Интернета. Билл Гейтс лишился за пару дней около $1 миллиарда

Суммарное состояние 500 наиболее богатых людей мира сократилось примерно на $35 миллиардов из-за обвала на фондовых рынках США и ряда других стран, произошедшего в свете скандалов вокруг администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом говорят последние изменения в рейтинге, составляемом агентством Bloomberg, написал ТАСС.

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Самый состоятельный человек на планете Билл Гейтс лишился примерно $1 миллиарда, так как более чем на 2 процента подешевели акции компании Microsoft. На его счету, по последним оценкам Bloomberg, около $86,6 миллиарда.

Американский предприниматель Джеффри Безос, возглавляющий компанию Amazon, которой принадлежит одноименный интернет-магазин, обеднел на $1,7 миллиарда. Причина: ценные бумаги Amazon подешевели на 2,2 процента. Суммарная стоимость принадлежащих Безосу активов сократилась до $81,9 миллиарда.

Основатель испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортега потерял $355 миллионов. Его состояние уменьшилось до $83,2 миллиарда.

Один из создателей американской компании Facebook Марк Цукерберг обеднел на $2 миллиарда. Акции Facebook упали в цене на 3,3 процента, а состояние Цукерберга сократилось до $62,3 миллиарда.

По последним оценкам Bloomberg, суммарное состояние пятисот богатейших людей мира составляет примерно $4,9 триллиона.

Как отметил Bloomberg, причиной обвала на фондовых торгах в США и ряде других стран стали опасения по поводу того, что политические скандалы в Вашингтоне могут негативно отразиться на американской экономике.

Газета The Washington Post выступила с утверждением, что Дональд Трамп мог поделиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком секретной информацией о террористической группировке «Исламское государство» во время встречи в Белом доме на прошлой неделе.

Газета The New York Times сообщила, что Трамп перед увольнением директора ФБР Джеймса Коми просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Обе публикации произвели в США эффект разорвавшейся бомбы и послужили поводом для утверждений о том, что президентский срок Трампа может закончиться раньше положенного. В частности, некоторые законодатели-демократы в Конгрессе США заговорили о возможности импичмента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/52097/
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