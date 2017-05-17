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Экономика

Парламент Казахстана одобрил соглашение о выделении Кыргызстану $100 миллионов

Парламент Казахстана ратифицировал соглашение об оказании Кыргызстану финансовой помощи в $100 миллионов. Средства направят на интеграцию КР с ЕАЭС, сообщили казахстанские СМИ.

Отмечено, что на полученные средства Кыргызстан улучшит таможенную инфраструктуру на границе ЕАЭС и приведет посты на границах в соответствие с требованиями фитосанитарных систем.

Помощь предоставят поэтапно. Кыргызская сторона обязана представить пакет документов с перечнем мероприятий и обоснованность предоставляемой помощи. После рассмотрения заявления рассчитают смету расходов.

Глава Минэкономики Казахстана Тимур Сулейменов

Для контроля эффективности использования выделенных денег создадут ревизионную комиссию. Напомним, президенты Кыргызстана и Казахстана подписали соглашение 26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге (Россия).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/52011/
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