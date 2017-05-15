19:24
+28
USD 67.78
EUR 74.08
RUB 1.19
Экономика

Евразийский банк развития выделит $110 миллионов на Камбаратинскую ГЭС-2

Евразийский банк развития выделит $110 миллионов на Камбаратинскую ГЭС-2. Об этом на выездом заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу рассказал директор электростанции Бектурсун Качканкулов.

По его словам, средства пойдут на строительство второго агрегата. «Сегодня на ГЭС работает один агрегат, который вырабатывает 90 мегаватт», — сообщил он.

По словам Бектурсуна Качканкулова, банк выделяет деньги под 1,5 процента годовых. На сроительство второго агрегата потребуется два с половиной года.

«После его запуска и подключения к подстанции «Датка» и ЛЭП Датка - Кемин «Камбарата-2» сможет вырабатывать 150 мегаватт электроэнергии. Строительство третьего агрегата начнется, когда запустят Камбаратинскую ГЭС-1. Даже приблизительной даты пока назвать не могу», — заявил Бектурсун Качканкулов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/51759/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
В саунах и кафе Чуйской области выявили хищения электроэнергии
«Шанфэн ЗЭТ Цемент» отремонтирует подстанцию «Кемин», если она выйдет из строя
Модернизирована крупная подстанция, питающая несколько районов Чуйской области
В 2014 году Кыргызстан продавал электроэнергию по 5 тыйынов за киловатт-час
В странах — участницах ЕАБР избыток электроэнергии. Кроме Кыргызстана
ЕАБР выделил на ввод второго агрегата Камбаратинской ГЭС-2 $110 миллионов
Тайны и скандалы Верхненарынского каскада ГЭС
Стало известно, кто мешал строить Верхненарынский каскад ГЭС в Кыргызстане
Малую ГЭС запустили в Кеминском районе
Кто заплатит за Верхненарынский каскад?
Популярные новости
Фонд развития. Босякам здесь не&nbsp;место Фонд развития. Босякам здесь не место
Сколько стоит километр скандальных дорог Кыргызстана Сколько стоит километр скандальных дорог Кыргызстана
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;10&nbsp;мая Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 10 мая
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;11&nbsp;мая Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 11 мая
Бизнес
Купи новый фирменный 4G-смартфон О!Phone и&nbsp;получи 300 сомов на&nbsp;баланс Купи новый фирменный 4G-смартфон О!Phone и получи 300 сомов на баланс
Мобильный оператор О! запустил новый сервис &laquo;Голосовой чат&raquo; Мобильный оператор О! запустил новый сервис «Голосовой чат»
MegaCom представляет новый тарифный план &laquo;Элдик Интернет&raquo; MegaCom представляет новый тарифный план «Элдик Интернет»
O!Store предлагает скидку 10 процентов при покупке смартфонов Huawei O!Store предлагает скидку 10 процентов при покупке смартфонов Huawei