Евразийский банк развития выделит $110 миллионов на Камбаратинскую ГЭС-2. Об этом на выездом заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу рассказал директор электростанции Бектурсун Качканкулов.

По его словам, средства пойдут на строительство второго агрегата. «Сегодня на ГЭС работает один агрегат, который вырабатывает 90 мегаватт», — сообщил он.

По словам Бектурсуна Качканкулова, банк выделяет деньги под 1,5 процента годовых. На сроительство второго агрегата потребуется два с половиной года.

«После его запуска и подключения к подстанции «Датка» и ЛЭП Датка - Кемин «Камбарата-2» сможет вырабатывать 150 мегаватт электроэнергии. Строительство третьего агрегата начнется, когда запустят Камбаратинскую ГЭС-1. Даже приблизительной даты пока назвать не могу», — заявил Бектурсун Качканкулов.