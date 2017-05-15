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Экономика

Малый и средний бизнес Кыргызстана будут развивать с помощью Китая

Малый и средний бизнес Кыргызстана будут развивать с помощью Китая. Соответствующий документ между Министерством экономики КР и Министерством коммерции КНР подписан во время форума «Один пояс — один путь».

Программу сотрудничества двух ведомств в этом направлении подписали главы ведомств Арзыбек Кожошев и Чжун Шань.

Также подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики КР и Государственным комитетом по развитию и реформам КНР. В нем речь об укреплении промышленного потенциала и инвестиционного сотрудничества двух стран.

Протокол между Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кыргызстана и Главным управлением по контролю качества, инспекции и карантину КНР о переработке корма для домашних животных из побочных продуктов птицепереработки для экспорта из Кыргызстана в Китай подписали директор Госинспекции Калысбек Жумаканов и министр Главного управление по контролю качества инспекции и карантину КНР Чжу Шупин.

Напомним, международный экономический форум «Один пояс — один путь» проходит в эти дни в Пекине. В нем участвуют главы 29 государств, в том числе и президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/51724/
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