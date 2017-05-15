Почти четыре тонны золота произвели с начала 2017 года на «Кумторе»

За первые три месяца 2017 года на «Кумторе» произвели 127 тысяч
Производство и реализация продукции
В первом квартале 2017 года на руднике произвели 127,4 тысячи унций золота. Для сравнения: за тот же период 2016-го объем производства составил 86 тысяч
Увеличение производства произошло за счет переработки на фабрике более богатой руды, поступившей в складские запасы с участка № 17 центрального карьера в начале четвертого квартала 2016-го. В январе—марте 2016 года на фабричную переработку поступала руда с более низким содержанием металла, добытая из начальных уступов участка № 17.
Он расположен примерно в трех километрах южнее центрального карьера. Компания рассчитывает, что сможет выйти к руде сарыторского карьера во втором полугодии 2017 года.
В первом квартале 2017-го реализовали 134 тысячи
Платежи в бюджет Кыргызстана и обязательные отчисления
За первые три месяца 2017 года платежи в бюджет Кыргызстана в виде налогов, отчислений в Социальный фонд и других обязательных платежей составили 2,2 миллиарда сомов.
По предварительным оценкам, на «Кумторе» произведут около 455–505 тысяч унций золота, при этом 30 процентов общегодового объема обеспечат в четвертом квартале 2017 года.
Капитальные затраты на развитие должны составить $28 миллионов, в том числе для осуществления таких мероприятий, как:
Денежная составляющая капитализации вскрышных работ, связанных с разработкой карьера, в 2017 году ожидается в размере $172 миллионов из общих расходов на капитализацию вскрышных работ, составляющих $234 миллиона.
Комментарий
Как отметил Скотт Перри, главное должностное лицо компании, «несмотря на хорошие производственно-финансовые показатели компании, они оказались омрачены трагическим несчастным случаем, произошедшим в апреле на руднике «Кумтор», в результате которого получил несовместимую с жизнью травму сотрудник компании, производивший осмотр легкового автомобиля в полевых условиях. Это трагическое происшествие лишь укрепляет нашу решимость в деле реализации программы Work Safe, Home Safe, которую мы продолжаем осуществлять на всех производственных объектах компании».