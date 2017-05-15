Почти четыре тонны золота произвели с начала 2017 года на «Кумторе»

За первые три месяца 2017 года на «Кумторе» произвели 127 тысяч 400 унций, или 3 тонны 962,59 килограмма золота. С начала года компания перечислила налогов и обязательных платежей на сумму более 2,2 миллиарда сомов, сообщил отдел по связям со СМИ «Кумтор Голд Компани».

Производство и реализация продукции

В первом квартале 2017 года на руднике произвели 127,4 тысячи унций золота. Для сравнения: за тот же период 2016-го объем производства составил 86 тысяч 444 унции золота.

Увеличение производства произошло за счет переработки на фабрике более богатой руды, поступившей в складские запасы с участка № 17 центрального карьера в начале четвертого квартала 2016-го. В январе—марте 2016 года на фабричную переработку поступала руда с более низким содержанием металла, добытая из начальных уступов участка № 17.

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В течение первого квартала 2017 года «Кумтор» продолжал заниматься разработкой центрального карьера, ведя работы на участке № 18, и одновременно приступил к работам в сарыторском карьере.

Он расположен примерно в трех километрах южнее центрального карьера. Компания рассчитывает, что сможет выйти к руде сарыторского карьера во втором полугодии 2017 года.

В первом квартале 2017-го реализовали 134 тысячи 682 унции , или 4,19 тонны золота. Общий доход от реализации золота составил $164,1 миллиона.

Платежи в бюджет Кыргызстана и обязательные отчисления

За первые три месяца 2017 года платежи в бюджет Кыргызстана в виде налогов, отчислений в Социальный фонд и других обязательных платежей составили 2,2 миллиарда сомов.

Прогноз на 2017 год

По предварительным оценкам, на «Кумторе» произведут около 455–505 тысяч унций золота, при этом 30 процентов общегодового объема обеспечат в четвертом квартале 2017 года.

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Общий объем капитальных затрат (за минусом капитализации вскрышных работ) на «Кумторе» в 2017 году должен составить $96 миллионов. Расходы на поддержание основных фондов ($68 миллионов) главным образом связаны с капитальным ремонтом и обновлением парка тяжелогрузной горной техники ($58 миллионов), капитальным ремонтом, заменой оборудования ЗИФ ($3 миллиона) и прочими статьями ($7 миллионов).

Капитальные затраты на развитие должны составить $28 миллионов, в том числе для осуществления таких мероприятий, как:

перенос некоторых объектов инфраструктуры, как предусмотрено общим планом эксплуатации рудника с учетом расширения контуров его карьера — $9 миллионов;

возведение дамбы хвостохранилища — $11 миллионов;

закупка новой горной техники — $4 миллиона;

мероприятия по водоосушению — $2 миллиона;

другие статьи — $2 миллиона.

Денежная составляющая капитализации вскрышных работ, связанных с разработкой карьера, в 2017 году ожидается в размере $172 миллионов из общих расходов на капитализацию вскрышных работ, составляющих $234 миллиона.

Комментарий

Как отметил Скотт Перри, главное должностное лицо компании, «несмотря на хорошие производственно-финансовые показатели компании, они оказались омрачены трагическим несчастным случаем, произошедшим в апреле на руднике «Кумтор», в результате которого получил несовместимую с жизнью травму сотрудник компании, производивший осмотр легкового автомобиля в полевых условиях. Это трагическое происшествие лишь укрепляет нашу решимость в деле реализации программы Work Safe, Home Safe, которую мы продолжаем осуществлять на всех производственных объектах компании».