Как кумторовцы спасали шахтеров «Джергалана»

Можно всегда готовиться к худшему, но в самый нужный момент не иметь сил противостоять беде. Это относится к случаю в шахте «Джергалан», когда два шахтера оказались запертыми в подземном плену и находились там около двух суток.

Операция по их спасению завершилась успешно, молодых парней удалось живыми и невредимыми вернуть их семьям.

Просьбы о помощи услышали на «Кумторе»

Самым страшным в этом случае оказалось то, что при проведении операции по спасению под рукой не оказалось средств, которые помогли бы быстро откачать воду и вывести людей. Водолазы отказались спускаться в шахту. Дошло до того, что после поломки насосов люди стали ведрами вычерпывать воду, которой было почти тысяча кубов.

В самый экстремальный момент глава Барскоонского айыл окмоту Руслан Эшмамбетов обратился к руководству золоторудного комбината «Кумтор». Он рассказал, что вице-президент по управлению рисками, соблюдению нормативной базы и устойчивому развитию компании Родни Ступарик сразу дал команду выделить бригаду спасателей и необходимое оборудование. С рудника на шахту «Джергалан» отправили специалистов службы водоотлива.

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Некоторое время назад на руднике «Кумтор» возникла необходимость откачки воды со дна карьера: талые воды образуют целое озеро, порой до десяти метров глубиной. Без осушения вести добычу золота невозможно, поэтому служба водоотлива играет на руднике важную роль. Оборудование содержится в исправности и всегда готово к работе.

«Кумтору» удалось в сжатый срок выделить специалистов и оборудование. Но дорога на шахту «Джергалан» даже в конце апреля покрыта снегом и льдом. Чтобы добраться до места аварии, пришлось потратить почти восемь часов.

«Меня поразили профессионализм специалистов «Кумтора», четкость и продуманность их действий. Как обычно бывает: того нет, этого нет, то забыли, это забыли… А тут ребята сработали «на отлично». Так мое сердце радовалось, когда весь этот кошмар остался позади!» — рассказал Руслан Эшмамбетов.

Еще одиннадцать часов до спасения

«Если бы вдруг нам понадобились еще насосы, то их бы доставили в Джергалан. Мы сначала не знали, какой объем воды был в шахте, сколько придется откачивать. Руководство было в курсе всей оперативной обстановки и было наготове, чтобы принимать быстрые решения, — говорит член спасательной бригады, начальник службы водоотлива «Кумтора» Бейше Токоев.

Фото «Кумтор голд компани». Один из участников спасательной операции — Бейше Токоев

Спасательная бригада приехала вовремя. По словам членов команды, когда они прибыли на место, там царило уныние. Более суток бесполезной борьбы со стихией, бессонная ночь у шахты — и надежда на спасение начала угасать.

«Жалко было людей. Мы узнали, что они пытались таскать воду ведрами, маломощные насосы уже не работали. Все, кто там был, уже не знали, что делать. Особенно было жалко родных и близких парней, оказавшихся под землей. Но с нашим прибытием они оживились, стали помогать, и нам быстро удалось запустить наш насос и начать откачку воды», — вспоминает Бейше Токоев.

Только через одиннадцать часов уровень воды снизился настолько, что можно было вызволить людей из шахты.

Те, кто всегда поможет

На днях Руслан Эшмамбетов приехал на рудник «Кумтор», чтобы вручить благодарственные письма всем специалистам, участвовавшим в операции по спасению шахтеров. Среди отмеченных и вице-президент Родни Ступарик, и руководители служб, и диспетчеры, обеспечившие быструю комплектацию бригады и доставку ее на место происшествия, и участники бригады — начальник службы водоотлива Бейше Токоев, член администрации рудника Аскар Мамырканов, инженер-электрик Найзабек Исманов, специалист по технике безопасности Марат Шабиев и инженер-механик Эльнур Гайнутдинов.

«В который раз «Кумтор» не отказал нам в помощи. Конечно, случай был исключительный: на кону стояли жизни двух молодых людей. И от лица наших сельчан, и от себя лично выражаю огромную благодарность специалистам компании «Кумтор» за то, что сразу откликнулись на просьбу о помощи! — отметил на встрече с командой спасателей глава айыл окмоту. — Я всегда отдаю должное тому, как поставлена работа на «Кумторе», профессионализму специалистов и их готовности прийти на помощь в самый нужный момент».

Один из самых важных принципов работы компании «Кумтор голд компани» — обеспечение работы без аварий и несчастных случаев. Техника безопасности и ответственность специалистов за ее соблюдение — это то, что стоит на первом месте в деятельности компании. И это позволяет спасать людей. Яркий пример — вызволение из ловушки на угольной шахте в Джергалане молодых парней.