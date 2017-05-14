В Пекине начал работу международный экономический форум «Один пояс — один путь», который посвящен проблемам региональной интеграции и взаимодействия стран Азии. На него собрались президенты 29 стран.

В форуме участвуют более 1,5 тысячи делегатов из 130 стран, представители 70 международных организаций, в том числе Международного валютного фонда и Всемирного банка. Также в Пекин приехали представители Европейского союза, Франции, Германии, Великобритании, Японии, Кореи и США. Из стран ЕАЭС на форуме присутствуют президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и России Владимир Путин.

Ожидается, что на форуме продолжится обсуждение вопроса сопряжения Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза. Впервые идея начала обсуждаться три года назад.