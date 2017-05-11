«Перспективы роста стран Кавказа и Центральной Азии остаются ограниченными», — считает заместитель директора Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда Юха Кяхконен.

По его словам, хотя внешние условия стран Кавказа и Центральной Азии несколько улучшились, перспективы роста остаются ограниченными. По-прежнему преобладают риски замедления роста. Для раскрытия потенциала роста в регионе и преодоления последствий прошлых шоков необходим комплексный пакет реформ. Прочный финансовый сектор крайне важен для столь необходимых экономических преобразований. Однако снижение экономической активности и ослабление валют относительно доллара США с 2014 года создали дополнительный стресс для многих излишне обремененных и в значительной степени долларизированных финансовых секторов. В результате они являются слишком слабыми и не могут поддерживать активный подъем.

Без скорейшего восстановления финансового сектора бюджет подвергнется еще большему давлению.

При этом обострение проблем в финансовом секторе проявляется в странах Кавказа и Центральной Азии по многим направлениям. С середины 2014 года падение цен на биржевые товары и снижение активности в основных странах — партнерах по торговле затруднили обслуживание долга для заемщиков. Соответственно выросли просроченные кредиты, снизились резервы, созданные банками на трудные времена. Это дополнительно уменьшило их капитал. При этом многие банки уже имеют недостаточную по международным стандартам капитализацию.

«Официальные органы предпринимают шаги для преодоления этих трудностей. Однако многое еще предстоит сделать. Потребуется тщательное определение последовательности реформ, начиная с надлежащего выявления безнадежных ссуд и потребностей в капитале. Также своевременное вмешательство в слабых банках необходимо для сведения к минимуму риска дальнейшего распространения факторов уязвимости через финансовую систему в целом. Любая государственная поддержка должна предоставляться на строгих условиях, которые помогают минимизировать издержки для государственного сектора. Ликвидацию проблемных активов и открытость для частных инвестиций следует обеспечить на основе прозрачности, чтобы содействовать конкуренции», — отмечает Юха Кяхконен.

Консолидация бюджета необходима, чтобы устранить возросшие бюджетные дефициты и более высокие уровни долга, вызванные прошлым повышением госрасходов для поддержки роста. Юха Кяхконен

Однако эти меры должны сочетать поддержку экономической активности в краткосрочной перспективе и обеспечение долгосрочной устойчивости. При этом приоритетное внимание рекомендуется уделять продуктивным инвестициям и защите малоимущих.

Что касается денежно-кредитной политики, то необходимо дальнейшее укрепление существующих основ. Они должны быть направлены на содействие доверию к политике, что требует создания практики четких коммуникаций и обеспечения независимости центрального банка. В этой связи прочный и надежный финансовый сектор будет способствовать процессу дедолларизации, которая необходима для действенности денежно-кредитной политики. Странам Кавказа и Центральной Азии следует сделать решительные шаги для восстановления своих банков. Оздоровленный финансовый сектор поможет раскрыть экономический потенциал в регионе и повысить уровень жизни», — заключил эксперт.