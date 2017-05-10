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Экономика

За два месяца золотой резерв Кыргызстана вырос на 110 килограммов

За март—апрель золотой резерв Кыргызстана увеличился на 110 килограммов. Такие данные по итогам четырех месяцев 2017 года опубликовал Всемирный совет по золоту (World Gold Council).

Он публикует ежемесячно рейтинг 100 крупнейших стран — держателей золотовалютных запасов. В него входит и Кыргызстан, который находится на 84-м месте.

По итогам апреля доля золота в структуре резервов страны составила 9,9 процента, увеличившись на 0,5 процента.

В реальном выражении у Кыргызстана есть 4,878 тонны драгоценного металла, что на 110 килограммов больше мартовских показателей.

У соседей золота больше. Таджикистан находится на 64-м месте (14,6 тонны), Беларусь — на 48-м (40,7 тонны), Казахстан — на 21-м (267,7 тонны) и Россия — на 7-м месте (1 тысяча 680,1 тонны).

По Армении, Туркменистану и Узбекистану данных нет.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/51402/
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