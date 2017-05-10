За два месяца золотой резерв Кыргызстана вырос на 110 килограммов

За март—апрель золотой резерв Кыргызстана увеличился на 110 килограммов . Такие данные по итогам четырех месяцев 2017 года опубликовал Всемирный совет по золоту (World Gold Council).

Он публикует ежемесячно рейтинг 100 крупнейших стран — держателей золотовалютных запасов. В него входит и Кыргызстан, который находится на 84-м месте.

По итогам апреля доля золота в структуре резервов страны составила 9,9 процента, увеличившись на 0,5 процента.

В реальном выражении у Кыргызстана есть 4,878 тонны драгоценного металла, что на 110 килограммов больше мартовских показателей.

У соседей золота больше. Таджикистан находится на 64-м месте (14,6 тонны), Беларусь — на 48-м (40,7 тонны), Казахстан — на 21-м (267,7 тонны) и Россия — на 7-м месте (1 тысяча 680,1 тонны).

По Армении, Туркменистану и Узбекистану данных нет.