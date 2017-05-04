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Экономика

Соцфонд вводит электронный документооборот. Бизнес недоволен

Социальный фонд Кыргызстана после многочисленных жалоб решил перейти на электронный документооборот. Однако предприниматели выражают недовольство системой.

«Соцфонд, прикрываясь необходимостью улучшения позиций в индексе Doing Business, заставляет предпринимателей переходить на электронную отчетность. При этом используются услуги частной компании «Юниверсал Бизнес Репорт», а потом чиновники отрицают наличие материальной заинтересованности. Может, теперь каждый госорган обяжет предпринимателей пользоваться услугами определенных частных компаний, и это будет считаться не коррупцией, а заботой о предпринимателях?» — написала на своей странице в Facebook председатель Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева.

В Социальном фонде с претензиями не согласны и отмечают, что проект внедряется второй год.

Он запущен для удобства предпринимателей. Теперь им не надо по нескольку раз в день ездить в Соцфонд для сдачи отчетов в случае обнаружения в них ошибок.

«Сдавать отчеты в электронном виде можно с использованием ЭЦП и специальной аппаратной части, которая подходит для нашей базы. У нас это система «Рутокен», потому что она самая защищенная. Использование этих систем платное», — рассказал ИА «24.kg» заместитель начальника управления информационных систем Социального фонда Тынчтык Омуралиев.

В Кыргызстане такие услуги предоставляют всего три компании: Госпредприятие Инфоком», DosTek Group и «Юниверсал Бизнес Репорт».

Однако у ГП «Инфоком» нет необходимой аппаратной части и ЭЦП для внедрения во всех регионах Кыргызстана. Кроме того, «Инфоком» не предоставляет услуги по передаче отчетов.

«DosTek Group могут сдавать отчеты в Налоговую службу, Соцфонд или Нацстатком. Но эта услуга платная. А вот в «Юниверсал бизнес репорт» отчет по Соцфонду можно сдать бесплатно. Поэтому мы и рекомендуем эту компанию предпринимателям. Но мы никого не заставляем. Они сами могут выбрать нужную компанию», — заключил Тынчтык Омуралиев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/51212/
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