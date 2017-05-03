В 2017 году в странах ЕАБР увеличится взаимный товарооборот

С учетом стабилизации цен на сырье, а также обменных курсов большинства стран — участниц Евразийского банка развития улучшаются и перспективы для выхода динамики товарооборота в регионе в положительную зону по итогам 2017 года. Об этом говорится в дайджесте макроэкономики ЕАБР по итогам первого квартала.

Отмечается, что в апреле внешние условия для стран ЕАБР несколько улучшились благодаря росту оптимизма на мировых рынках. Масштаб улучшения незначителен, но здесь важен сигнал, что после нескольких лет стагнации появляются признаки улучшения динамики роста мирового хозяйства.

Для стран ЕАБР улучшение внешнего фона стимулирует экономическую активность за счет поддержки цен на сырье, потоков капитала на развивающиеся рынки, а также улучшения динамики денежных переводов.

При этом наиболее резкое ускорение экономического роста за последние несколько месяцев показала Беларусь. Благоприятной выглядит картина и в Армении, где в марте показатель экономической активности ускорился до 6,8 процента. В Казахстане рост краткосрочного экономического индикатора в марте с оставил 6,8 процента, что является самым высоким показателем с декабря 2013 года. Высокие темпы экономического роста сохранялись в первом квартале в Кыргызстане и Таджикистане.

«Тенденции последних месяцев указывают на возможность выхода всех стран ЕАБР в зону положительных темпов экономического роста по итогам текущего года. Это, в свою очередь, будет расширять возможности стран региона в наращивании экспорта и использовании интеграционных процессов для дальнейшего восстановления экономической активности», — отмечают аналитики ЕАБР.