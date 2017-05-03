Премьер-министр России Дмитрий Медведев простил Кыргызстану долг в $240 миллионов. Об этом сообщили российские СМИ.

Отмечено, что глава правительства РФ подписал распоряжение о списании Кыргызстану долга. Именно такая сумма числилась за республикой на 30 марта 2017 года.

Отмечается, что списание производится в целях оказания официальной помощи развитию Кыргызстана. В 2012 году Москва и Бишкек подписали соглашение об урегулировании задолженности на общую сумму около $500 миллионов.

Напомним, в апреле о списании долга перед Россией говорил министр финансов Кыргызстана Адылбек Касымалиев.