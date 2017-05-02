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Экономика

Вторая компания получила право выдавать свидетельство о безопасности машины

Вторая компания в Кыргызстане получила право выдавать свидетельство о безопасности конструкции машины. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Отмечено, что право выдавать свидетельства предоставлено ОсОО «Автотехосмотр». Оно находится в Оше. Таким образом, теперь получить свидетельство можно в двух компаниях. Ранее право выдавать их получило ОсОО «Кыргыз Техосмотр».

Напомним, с 12 февраля при выпуске в обращение транспортного средства на территории Кыргызстана документом, удостоверяющим соответствие машины требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011, является свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства.

У ОсОО «Автотехосмотр» есть необходимое измерительное оборудование и персонал. Состояние производственных помещений отвечает установленным требованиям.

Для получения свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства необходимо обращаться в ОсОО «Автотехосмотр» (город Ош, улица Мушкетова, 4/1), месторасположение основной территории — Кара-Суйский район, село Кызыл-Кыштак, улица Касымбекова, 6.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/50992/
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