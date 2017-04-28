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Экономика

СМИ нашли ошибку на новых банкнотах Банка Англии

Текст, напечатанный на новых пятифунтовых купюрах Банка Англии, содержит пунктуационные ошибки. Об этом со ссылкой на издание Telegraph сообщает РИА «Новости».

Указано, что на банкноты рядом с портретом премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля помещена его цитата: «Мне нечего вам предложить, кроме крови, труда, слез и пота (I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat)».

Stefan Wermuth
Фото Stefan Wermuth. Британская пластиковая пятифунтовая банкнота с портретом Уинстона Черчилля

«В проекте дизайна все правила пунктуации были соблюдены, однако на купюрах, выпущенных в обращение, были убраны кавычки и точка», — отмечает издание.

«Это выглядит так, будто это произносят пять фунтов, а не Уинстон Черчилль. Определенно должны быть кавычки и точка», — считает профессор Оксфордского университета Тара Стаббс.

Банк Англии ошибку пока не прокомментировал.

По данным РИА «Новости», новая пластиковая пятифунтовая купюра с изображением королевы Елизаветы Второй и Уинстона Черчилля поступила в обращение в сентябре прошлого года и сразу стала причиной скандала. Защитники животных и вегетарианцы выяснили, что в полимерных гранулах, которые используются для производства банкнот, содержится сало, получаемое из животного жира.

Alastair Grant
Фото Alastair Grant

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/50826/
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