В Кыргызстане возобновил работу рудник «Солтон-Сары»

В Кыргызстане после сезонной остановки рудник «Солтон-Сары» возобновил работу. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе ОАО «Кыргызалтын».
Отмечается, что начала работать золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ) рудника. За время плановой остановки на ЗИФ и отдельных участках «Солтон-Сары» произвели ремонт, вскрышные работы и добыли около 4,5 тысячи тысяч тонн руды.
Кроме того, продолжаются геологоразведочные работы на перспективном участке Алтын-Тор, начатые еще в январе 2016-го. Общие его запасы в пределах карьера составляют около 539,79 тысячи тонн руды», — прокомментировали в ОАО «Кыргызалтын».
На предприятии сейчас работают 156 человек. Рудник «Солтон-Сары» является одним из производственных филиалов ОАО «Кыргызалтын». Он расположен в