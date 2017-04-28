11:12
+13
USD 67.24
EUR 73.35
RUB 1.18
Экономика

В Кыргызстане возобновил работу рудник «Солтон-Сары»

В Кыргызстане после сезонной остановки рудник «Солтон-Сары» возобновил работу. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе ОАО «Кыргызалтын».

Отмечается, что начала работать золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ) рудника. За время плановой остановки на ЗИФ и отдельных участках «Солтон-Сары» произвели ремонт, вскрышные работы и добыли около 4,5 тысячи тысяч тонн руды.

Читайте по теме
Рудники «Кыргызалтына». Как перевести убытки в прибыль
«В рамках расширения производства на руднике «Солтон-Сары» в июне 2017 года запустят вторую линию золотоизвлекательной фабрики. Это позволит добывать дополнительно около 6 килограммов золота.

Кроме того, продолжаются геологоразведочные работы на перспективном участке Алтын-Тор, начатые еще в январе 2016-го. Общие его запасы в пределах карьера составляют около 539,79 тысячи тонн руды», — прокомментировали в ОАО «Кыргызалтын».

На предприятии сейчас работают 156 человек. Рудник «Солтон-Сары» является одним из производственных филиалов ОАО «Кыргызалтын». Он расположен в 355 километрах от Бишкека в Нарынской области, на северном склоне Капка-Ташского хребта на высоте 3,5–3,6 тысячи метров над уровнем моря.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/50762/
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
Золотосодержащую руду из Кыргызстана вывозит только одна компания
ОАО «Кыргызалтын» отказали в лицензиях на золоторудные месторождения
«Андаш майнинг компани» лишилась лицензии на разработку месторождения
В руководстве «Джеруя» рассказали, кто владеет проектом
В Китае обнаружили самый крупный в истории страны золотоносный рудник
На 420 миллионов сомов продал золотых мерных слитков Нацбанк Кыргызстана
В 2016 году на руднике «Кумтор» произвели более 17,1 тонны золота
На аукцион выставили два месторождения золота и серебра в Кыргызстане
Кыргызстан изучает возможность строительства медеплавильного завода
Рудники «Кыргызалтына». Как перевести убытки в прибыль
Популярные новости
&laquo;Азия Молл&raquo;: как строится бизнес-империя Омурбека Бабанова «Азия Молл»: как строится бизнес-империя Омурбека Бабанова
Подстанция &laquo;Кемин&raquo; под ударом. Похоронит&nbsp;ли ее&nbsp;цементный завод? Подстанция «Кемин» под ударом. Похоронит ли ее цементный завод?
США планируют лишить помощи Кыргызстан и&nbsp;ряд стран СНГ США планируют лишить помощи Кыргызстан и ряд стран СНГ
Объем теневой экономики Кыргызстана достигает 250&nbsp;миллиардов сомов Объем теневой экономики Кыргызстана достигает 250 миллиардов сомов
Бизнес
Более 7000 зрителей собрал мобильный оператор О! на&nbsp;концерте в&nbsp;Джалал-Абаде Более 7000 зрителей собрал мобильный оператор О! на концерте в Джалал-Абаде
ОсОО &laquo;Альянс Алтын&raquo; начало строительство дорог и&nbsp;инфраструктуры на&nbsp;&laquo;Джеруе&raquo; ОсОО «Альянс Алтын» начало строительство дорог и инфраструктуры на «Джеруе»
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; откроет новые точки бесплатного доступа в&nbsp;Интернет через wi-fi «Кыргызтелеком» откроет новые точки бесплатного доступа в Интернет через wi-fi
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; расширяет спектр финансовых услуг в&nbsp;сфере ценных бумаг ОАО «Росинбанк» расширяет спектр финансовых услуг в сфере ценных бумаг