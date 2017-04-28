В Кыргызстане возобновил работу рудник «Солтон-Сары»

В Кыргызстане после сезонной остановки рудник «Солтон-Сары» возобновил работу. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе ОАО «Кыргызалтын».

Отмечается, что начала работать золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ) рудника. За время плановой остановки на ЗИФ и отдельных участках «Солтон-Сары» произвели ремонт, вскрышные работы и добыли около 4,5 тысячи тысяч тонн руды.

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6 килограммов

«В рамках расширения производства на руднике «Солтон-Сары» в июне 2017 года запустят вторую линию золотоизвлекательной фабрики. Это позволит добывать дополнительно околозолота.

Кроме того, продолжаются геологоразведочные работы на перспективном участке Алтын-Тор, начатые еще в январе 2016-го. Общие его запасы в пределах карьера составляют около 539,79 тысячи тонн руды», — прокомментировали в ОАО «Кыргызалтын».