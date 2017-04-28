Осмонбек Артыкбаев: За четыре года Кыргызстан стал более развитой страной

За четыре года Кыргызстан стал другой страной. Об этом сегодня на круглом столе «Кыргызстан: ресурсы будущего» сообщил депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев.

По его словам, четыре года назад принята стратегия устойчивого развития до 2017 года. Она полностью достигла своей цели. «Сегодня мы живем в другой стране, более развитой, чем в 2013-м», — сказал Осмонбек Артыкбаев.

Он добавил, что идея разработать стратегию до 2040 года даст такие же положительные результаты. Кыргызстан не должен бояться замахиваться на высокие цели.