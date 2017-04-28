ОсОО «Шанфэн ЗЭТ Цемент» отремонтирует подстанцию «Кемин», если она выйдет из строя из-за выбросов от деятельности цементного завода. Об этом ИА «24.kg» сообщили в компании.

Отмечается, что «Шанфэн ЗЭТ Цемент» неоднократно давала гарантии ОАО «Национальная электрическая сеть КР», Энергохолдингу, правительству Кыргызстана, что в случае выхода из строя оборудования подстанции «Кемин» произведет все ремонтные работы, в том числе на высоковольтной линии 500 кВ за свой счет.

Ранее руководство подстанции «Кемин» выразило обеспокоенность появлением цементного завода вблизи подстанции «Кемин». Предварительное рассмотрение представленных материалов показало, что строительство цементного завода предполагает выбросы сернистых газов, оксидов серы, азота и пыли. Они, соединяясь с водяным паром в атмосфере, могут образовывать серную и азотную кислоты, которые способны повреждать изоляционные конструкции и вызывать коррозию токоведущих частей и металлических конструкций подстанции, что, в свою очередь, приведет к частым отключениям и выходу из строя дорогостоящего оборудования.

Будучи премьер-министром, Темир Сариев заявил, что цементный завод начали строить всего в 500 метрах от подстанции. Ранее владельцам предприятия уже давали заключение о прекращении любых работ. «Цементная пыль будет ложиться на провода подстанции, что несет угрозу энергобезопасности страны. В проект «Датка — Кемин» инвестировано $400 миллионов. Мы не можем потерять такую подстанцию из-за подобных просчетов», — возмутился он.

После чего принято решение остановить строительство завода.