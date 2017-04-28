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Экономика

«Шанфэн ЗЭТ Цемент» отремонтирует подстанцию «Кемин», если она выйдет из строя

ОсОО «Шанфэн ЗЭТ Цемент» отремонтирует подстанцию «Кемин», если она выйдет из строя из-за выбросов от деятельности цементного завода. Об этом ИА «24.kg» сообщили в компании.

Отмечается, что «Шанфэн ЗЭТ Цемент» неоднократно давала гарантии ОАО «Национальная электрическая сеть КР», Энергохолдингу, правительству Кыргызстана, что в случае выхода из строя оборудования подстанции «Кемин» произведет все ремонтные работы, в том числе на высоковольтной линии 500 кВ за свой счет.

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Ранее руководство подстанции «Кемин» выразило обеспокоенность появлением цементного завода вблизи подстанции «Кемин». Предварительное рассмотрение представленных материалов показало, что строительство цементного завода предполагает выбросы сернистых газов, оксидов серы, азота и пыли. Они, соединяясь с водяным паром в атмосфере, могут образовывать серную и азотную кислоты, которые способны повреждать изоляционные конструкции и вызывать коррозию токоведущих частей и металлических конструкций подстанции, что, в свою очередь, приведет к частым отключениям и выходу из строя дорогостоящего оборудования.

Будучи премьер-министром, Темир Сариев заявил, что цементный завод начали строить всего в 500 метрах от подстанции. Ранее владельцам предприятия уже давали заключение о прекращении любых работ. «Цементная пыль будет ложиться на провода подстанции, что несет угрозу энергобезопасности страны. В проект «Датка — Кемин» инвестировано $400 миллионов. Мы не можем потерять такую подстанцию из-за подобных просчетов», — возмутился он.

После чего принято решение остановить строительство завода.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/50747/
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