Кыргызстан живет не по средствам. Он зависим от внешних источников

«Чиновники мотивированы угождать руководству, а не эффективно работать», — заявила сегодня на круглом столе «Экономика: цифры и реальность» экс-глава Счетной палаты Эльмира Ибраимова.

По ее словам, в условиях влияния кризиса расходы бюджета должны быть более осторожными. Но по итогам 2016 года расходы госказны выросли. При этом значительно увеличились траты на госслужбы общего назначения и оборону, а сократились на социальную сферу.

«Сложно назвать рациональной систему расходов. Стоимость строительства дорог в Кыргызстане выше, чем в США и Европе. В будущем чиновники продолжат брать деньги для решения сиюминутных политических задач, а с госдолгом будут разбираться наши внуки. Для Кыргызстана характерны неэффективное использование ресурсов для развития, экономический рост за счет завышенного потребления. Страна живет не по средствам. Она зависит от внешних источников», — отметила Эльмира Ибраимова.

«Для развития нужны инвестиции. Но внутренние возможности отсутствуют, а для внешних нет условий. Главная проблема государства — неэффективная система госуправления. На должности назначаются не по профессиональным качествам, а по принципу преданности», — сказала Эльмира Ибраимова.