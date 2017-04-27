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Экономика

Эльмира Ибраимова: Бюджет 2016 года — бюджет обнищания страны

«Бюджет 2016 года — бюджет обнищания страны», — заявила сегодня на круглом столе «Экономика: цифры и реальность» экс-глава Счетной палаты Кыргызстана Эльмира Ибраимова.

По ее словам, если изучить итоги экономического развития страны в 2016 году, то кажется, что цифры хорошие и официальная статистика говорит об улучшении ситуации в КР.

Но если посмотреть на бюджет, то видно, что его доходы выросли всего на 0,1 процента.

«Возникает вопрос: где деньги? Красивые цифры иногда превращаются в вопросительные знаки. Так, недобор по налогам составил по итогам 2016 года 6,9 миллиарда сомов. В том числе по Налоговой службе — 4,1 миллиарда, по Таможенной — 2,1 миллиарда. Такие факты говорят о большом объеме теневого сектора экономики. С наличием теневой экономики соглашается и правительство. Неформальный сектор в Кыргызстане может достигать от 50 до 70 процентов ВВП. Это говорит о серьезных масштабах коррупционных финансовых потоков», — отметила Эльмира Ибраимова.

«Внешнеторговый оборот Кыргызстана составил почти $5,5 миллиарда и по сравнению с 2015 годом снизился на 1,4 процента. При этом экспорт вырос на 5,1 процента. Эти цифры снова превращаются в вопросы. С учетом дополнительных оценок Нацстаткомитета и Нацбанка экспорт снизился на 1,5 процента, а без учета золота падение может составить 7,7 процента. Отрицательное сальдо внешнеторгового оборота — $2,1 миллиарда. Отсутствие внимания государства к проблемам экономики вынуждает людей искать работу за рубежом», — добавил она.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/50657/
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