Модернизирована крупная подстанция, питающая несколько районов Чуйской области

Модернизирована крупная подстанция 220 кВ «Кара-Балта», питающая Панфиловский, Московский, Жайылский и Сокулукский районы Чуйской области Кыргызстана и нефтеперерабатывающий завод «Джунда».

Подстанцию ввели в эксплуатацию в 1976 году с одиночным автотрансформатором. По проекту АБР заменены морально и физически устаревшие масляные выключатели на современные. Установлены новые герметичные трансформаторы напряжения и трансформаторы тока.