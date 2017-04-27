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Экономика

Модернизирована крупная подстанция, питающая несколько районов Чуйской области

Модернизирована крупная подстанция 220 кВ «Кара-Балта», питающая Панфиловский, Московский, Жайылский и Сокулукский районы Чуйской области Кыргызстана и нефтеперерабатывающий завод «Джунда».

Подстанцию ввели в эксплуатацию в 1976 году с одиночным автотрансформатором. По проекту АБР заменены морально и физически устаревшие масляные выключатели на современные. Установлены новые герметичные трансформаторы напряжения и трансформаторы тока.

На данный момент проложен грозозащитный трос с оптоволоконным кабелем от подстанции «Кара-Балта» до подстанции «Главная» и далее до подстанции «Чуйская» общей протяженностью 150,4 километра, а также от подстанции «Кара-Балта» до подстанции «Фрунзенская» протяженностью 63 километра.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/50606/
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