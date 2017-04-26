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Экономика

Торговцы жалуются на проблемы с импортом подержанных автомобильных шин из Европы

Минэкономики вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства КР «Об утверждении Положения о порядке ввоза автомобильных шин и покрышек пневматических, бывших в употреблении, на территорию республики».

Напомним, что в январе 2017 года автовладельцам в Кыргызстане разрешили покупать подержанные шины.

«Однако в последнее время неоднократно поступают обращения от ассоциаций торговцев и импортеров б/у автомобильных шин и покрышек. Они жалуются на проблемы с завозом через территорию ЕАЭС подержанных автошин из Европы из-за отсутствия необходимых лицензионно-разрешительных норм в принятом ранее положении», — говорится в справке-обосновании.

В соответствии с Единым перечнем товаров экспорт и импорт б/у шин и покрышек подлежат лицензированию, как опасные отходы.

Постановлением правительства предлагается определить Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства уполномоченным органом по выдаче заключения об отнесении шин, бывших в употреблении, к опасным отходам или пригодным для дальнейшего использования по прямому назначению при ввозе их на территорию КР.

Учитывая, что покупательная способность населения на новые автошины невысока в КР, проект постановления кабмина имеет также социальную направленность.

Минэкономики КР

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/50565/
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