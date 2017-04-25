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Экономика

В Кыргызстан не привезут из Китая допотопное оборудование XIX–XX века

«В Кыргызстан в рамках программ размещения у нас китайских предприятий не привезут допотопное оборудование XIX–XX века», — заявил сегодня журналистам председатель Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Жыргалбек Сагынбаев.

По его словам, те предприятия, которые «придут» в Кыргызстан, будут безопасны. «Ведь первое требование для них — не нарушить экологию. Прежде чем производство будет размещено, его проверят отечественные специалисты и дадут разрешение», — считает председатель союза.

«Мы должны защищать свою среду. Я хочу заверить, что Кыргызский союз промышленников и предпринимателей не ведет переговоров по приглашению сюда предприятий, которые занимаются технической промышленностью и с загрязняющими технологиями. Мы говорим о том, чем можем помочь бизнесу. Например, о доставке сюда новейшего оборудования, возможно, о льготных кредитах», — отметил Жыргалбек Сагынбаев.

На вопрос журналистов, как же будет контролироваться безопасность, Жыргалбек Сагынбаев ответил, что это обязанность правительства и соответствующих структур.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/50482/
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