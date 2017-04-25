На экспертизе находится более 100 совместных проектов Китая и ЕАЭС

На экспертизе находится более ста совместных проектов Китая и ЕАЭС в рамках программы сопряжения Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкогового пути. Об этом сегодня на экономическом форуме в Бишкеке сообщил исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев.

По его словам, сегодня в повестке, прежде всего, торговое сотрудничество с Китаем. Это перспективное сотрудничество на долгие годы. При этом сейчас КНР тесно работает с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) по мониторингу и экспертизе проектов в рамках сопряжения проектов ЕАЭС и ЭПШП. На экспертизе находится более ста проектов.

«Видно, как Китай наращивает свои возможности по инвестированию в этот проект. Мы это чувствуем и хотим сотрудничать с проектом «Экономический пояс Шелкового пути», — отметил Александр Мурычев.