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Экономика

Золотосодержащую руду из Кыргызстана вывозит только одна компания

Только одна компания — «Вертекс голд» — вывозит из Кыргызстана золотосодержащую руду. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сказал глава Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев.

По его словам, вопрос вывоза руды не решается уже год, и комитет требует от горнорудных компаний, чтобы те ввозили в Кыргызстан готовое золото.

«Шесть комапний вывозят концентрат, у них есть фабрики, только одна вывозит руду, и мы требуем, чтобы они ввозили в Кыргызстан готовое золото», — сказал глава госкомитета.

Как отметил лидер фракции «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов, следует хотя бы ввести пошлину за вывоз руды, если законодательство не позволяет преграждать вывоз.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/50423/
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